„Bares für Rares“: Verkäuferin hört Expertise – dann geht alles ganz schnell

Die beliebte ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ ist wohl immer für eine Überraschung zu haben. Kandidatin Rita Linke bekommt solch eine, als sie bei der Expertin am Tisch steht und hört, was sie für ihre beiden Schmuckstücke an Geld bekommen könnte. Damit hat die 68-Jährige beim besten Willen nicht gerechnet.

„Bares für Rares“: Objekte bringen kleines Vermögen

Bei diesem Anblick schlägt nicht nur das Herz der Schmuckexpertin Heide Rezepa-Zabel höher. Und Moderator Horst Lichter ist ganz entzückt von der Halskette und dem Armband der Kandidatin. Und auch geschulte „Bares für Rares“-Zuschauer dürften hier das große Geld wittern. Schließlich sind beide Schmuckstücke nicht nur aus Gold, sondern auch noch mit wertvollen Diamanten versehen.

Schnell wird klar: Die Kandidatin kann hier einiges erwarten. Und das tut sie auch: 4.000 Euro möchte sie für ihre Mitbringsel haben. Nach einem kurzen Moment rückt die Expertin mit der Sprache raus und offenbart der 68-Jährige, dass sie hier 5.500 bis 5.800 erwarten kann. Der Kandidatin fällt nach dieser Aussage alles aus dem Gesicht. Ob die Händler so tief in die Tasche greifen werden?

„Bares für Rares“: Händler sind begeistert

Es scheint der Glückstag von Rita Linke zu sein. Denn im Händlerraum kommt ihr Schmuck schonmal super an. Vor allem Schmuckfanatikerin Susanne Steiger hat ein Auge auf die beiden Stücke geworfen. Zunächst wollen die potenziellen Käufer den Goldwert wissen. Danach geht alles ganz schnell: Susanne Steiger sticht die Konkurrenz durch ihre ordentlichen Gebote aus und kann sich Kette und Armband für 5.300 sichern. Die 68-jährige Verkäuferin geht nicht nur mit einer Stange Geld nach Hause, sondern auch mit aufregenden Erinnerungen an diesen erfolgreichen Verkauf.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.