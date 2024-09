Bares für Rares: Erbstück rührt alle zu Tränen – „Wenn ich dich stützen muss, sag Bescheid“

Bei „Bares für Rares“ kommt es nicht selten zu großen Überraschungen. Das olle Erbstück, das seit Jahren auf dem Dachboden liegt oder die alten Möbel von den Großeltern – oft sind Gegenstände viel mehr wert, als auf den ersten Blick scheint.

So ging es auch einer „Bares für Rares„-Kandidatin, die ein kleines Schnupftabakdöschen mit in die ZDF-Trödelshow brachte. Die Expertise in der Sendung bescherte ihr wackelige Knie – und den Zuschauern feuchte Augen.

Bares für Rares: Expertise übertrifft alle Erwartungen

Auf Instagram wird ein Clip gezeigt, der wohl an einen der emotionalsten Momente bei „Bares für Rares“ erinnert. Eine Frau kommt mit einem Döschen zu Horst Lichter und Detlev Kümmel – es handelt sich um ein Erbstück, dessen Herkunft sie aber nicht kennt.

Schnell wird klar: Das Schnupftabakdöschen aus Porzellan ist fast 300 Jahre alt, wurde vor 1735 hergestellt. „Es ist sogar von Meissen. Besser geht’s nicht“, erklärt Experte Kümmel.

Horst Lichter und die „Bares für Rares“-Kandidatin können es nicht fassen. „Wenn ich dich stützen muss, sag mir Bescheid, mein Kind“, scherzt der Moderator und nimmt die Frau in den Arm. Doch es kommt noch irrer! Während die Verkäuferin eine „Schmerzgrenze von 150 Euro“ bezüglich des Preises hat, haut Detlev Kümmel mit seiner Wert-Expertise alle aus den Socken. „Also hier muss ich einen Wert festlegen zwischen 4.500 und 5.000 Euro.“ Wahnsinn!

„Bares für Rares“: „Mir standen die Tränen in den Augen“

Im Händlerraum läuft es dann ähnlich gut für die Frau. Nach einer kurzen Bieterrunde geht das Döschen für 4.500 Euro an Julian Schmitz-Avila.

Der Erfolg der zurückhaltenden „Bares für Rares“-Verkäuferin bringt ihr viele Sympathien der ZDF-Zuschauer ein. Auf Instagram kommentieren einige: „Ich habe die Sendung gesehen und mir standen die Tränen in den Augen. So eine sympathische Frau, sie hat es so verdient“, „Einer meiner liebsten Momente! Wir waren am nächsten Tag bei der Aufzeichnung auf Schloss Drachenburg und Horst Lichter bekam beim Erzählen der Geschichte wieder Tränen in den Augen…“, „Zauberhaft und sie hat sich auch riesig gefreut über die Summe.“