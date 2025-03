Preis-Hammer bei „Bares für Rares“: Händler liefern sich Duell

Die besonderen Fundstücke bei „Bares für Rares“ überraschen Zuschauer, Experten und auch Händler immer wieder – schließlich kann der Preis von „läppischen“ 100 Euro auch mal in seltenen Fällen auf 60.000 Euro schießen. Eine Überraschung ist also immer in Petto.

In der Folge „Die Muse der Sinnlichkeit“ bringt Aylin ein Schmuckstück mit, das ganz ordentlich was wert ist. Die Händler liefern sich ein wahres Preis-Duell – jeder will das Teil für sich haben.

„Bares für Rares“-Stück ist was wert

Die 32-Jährige bringt eine Maß-Anfertigung ihrer Großmutter zu „Bares für Rares“. Die Expertin weiß sofort: Das ist ein typischer Schmuck der 70er Jahre. Besonders ins Auge stechen die Mondsteine, die über 80 Karat haben. Horst Lichter ist sichtlich begeistert von dem Fundstück.

Der mystische Stein ist typisch für den Anfang der 70er Jahre und beeindruckt vor allem, weil er von innen heraus zu leuchten scheint – wie der Mond eben. Neben der Kette wurden auch noch ein Armreif und ein Ring für Aylins Großmutter angefertigt, es ist alles handgemacht, und der Zustand ist gut. 9.000 Euro will die 32-Jährige für die besonderen Schmuckstücke. Ob das bei „Bares für Rares“ wohl was wird?

„Bares für Rares“-Händler überbieten sich

Die Expertin bringt Erkenntnis: 9.000 bis 10.000 Euro sollten rausspringen. „Ich werde versuchen, ein bisschen zu handeln“, meint Aylin zuversichtlich. Die Händler sind jedenfalls direkt begeistert von den mystischen Schmuckteilen. Das Start-Angebot liegt sofort bei 3.000 Euro – aber noch weit entfernt von dem Wunsch der 32-Jährigen.

Die „Bares für Rares“-Händler überbieten sich flott, die Preise fliegen umher – aus der ein oder anderen Ecke dringt sogar ein Schnaufen. Händler David Suppes will das Schmuckstück unbedingt für sich ergattern. 8.000 Euro bietet er – Aylin ist schlagfertig.

„Für 8.500 Euro ist es deins“. Und das lässt sich Suppes nicht zweimal sagen. Voller Freude nimmt er die Schmuckstücke an sich. Was die 32-Jährige jetzt wohl mit diesem Batzen Geld anfängt? „Vielleicht lege ich es zur Seite. Vielleicht haue ich es auch direkt auf den Kopf!“