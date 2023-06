„Bares für Rares“: Vibrationsgerät lässt Horst Lichter ausflippen! „Man hat sehr viel Spaß“

„Bares für Rares“ ist wohl der perfekte Ort, um sein altes Zeug loszuwerden – das dachte sich anscheinend auch Verkäuferin Christina aus Börnicke. Die 56-Jährige hat ein ganz besonderes Teil im Gepäck, von dem sie in der ZDF-Show die Händler überzeugen will.

„Ich habe das schon meinem Mann gezeigt und meiner Freundin und sie waren sehr überrascht, dass es sowas gibt“, kündigt Christina an. Um was es sich genau handelt, soll Sven Deutschmanek aus dem Experten-Team erklären. „Bares für Rares„-Moderator Horst Lichter jedenfalls ist hellauf begeistert von dem Mitbringsel.

„Bares für Rares“-Verkäuferin präsentiert Vibrationsgerät

„Oh, das kenne ich. Da weiß ich, was das ist“, entfährt es Horst Lichter, als er das Gerät sieht. „Das ist so ein Massagegerät“, sagt er wissend. Sven Deutschmanek bestätigt gegenüber Christina dann: „Du hast hier ein altes Handmassage-Vibrationsgerät mitgebracht“.

Während der Experte sich auf die Fakten konzentriert, findet Horst Lichter das Gerät vor allem urkomisch. „Wenn man sowas heutzutage findet und man packt das mal aus, dann hat man sehr viel Spaß und lacht Tränen darüber.“ Dass man beim Anblick des Massagegeräts lachen muss, begründet Horst Lichter mit der Optik des Gegenstandes. Der ist in der Tat außergewöhnlich.

„Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek präsentiert das Gerät. Foto: Screenshot ZDF, 20. Juni 2023

Sven Deutschmanek klärt auf

An den Strom anschließen will Sven Deutschmanek das Gerät aber lieber nicht, dafür hat er nicht genug Vertrauen in den fragwürdig aussehenden Stecker. Christina versichert aber, dass ihr Mitbringsel funktioniert. Mit dem eigentlichen Gerät kommen diverse Aufsätze. „Hier ist ein sogenannter Doppelgleiter, den sollte man für die Wirbel nehmen, erklärt Deutschmanek.“

Bei dem Vibrationsgerät handelt es sich um einen echten Alleskönner mit diversen Funktionen für die unterschiedlichsten Leiden. Fehlt nur noch die passende Expertise in Sachen Preis. Trotz Belustigungs-Faktor sieht der Experte hier allerdings nur einen Verkaufswert von 20 bis 30 Euro. Aber immerhin konnte das Gerät zur Erheiterung aller beitragen.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ wochentags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.