„Bares für Rares“-Händler kündigt große Neuigkeiten an: „Das wird gigantisch!“

Wenn „Bares für Rares“ im ZDF läuft, wollen viele Menschen auf gar keinen Fall gestört werden. Die tägliche Feilscherei um Schmuck, Bilder und andere Raritäten ist ZDF-Zuschauern heilig. Selbst nach zehn Jahren wird das Format nicht langweilig.

Neben Moderator Horst Lichter ist das auch den Händlern zu verdanken, die mit großer Fachkenntnis und viel Herz in die Auktionen gehen. Einer ihrer Stars ist der Antiquitätenhändler Walter Lehnertz, von vielen nur „80-Euro Waldi“ genannt.

„Bares für Rares“ ist ein Sechser im Lotto

Der gelernte Pferdewirt hat schon lange seine eigenen Verkaufsräume in der Eifel und ist seit Beginn von „Bares für Rares“ dabei. In einem aktuellen Post auf Instagram meldet sich der 56-jährige direkt aus seinem vollgekramten Büro in Kall-Krekel. Und zwar mit der für ihn typischen Begrüßung: „Hallo meine lieben Facebook-Freunde, Instagram-Fans und alle, die den 80-Euro-Waldi lieb haben.“

Er entschuldigt sich, dass er sich so lange nicht gemeldet hat, aber er müsse gerade viel malen. Außerdem geht es in seinem Leben extrem turbulent zu oder wie Waldi es in seinem liebenswürdigen Dialekt beschreibt: „Hier geht aber auch ein Rummel um mich los.“

80-Euro-Waldi: „Das muss man alles erstmal verarbeiten“

Dass er unter die Schriftsteller gegangen ist und im Mai 2024 sein erstes Buch erscheint, hat er bereits verraten dürfen. Doch für Ende März kündigt er etwas noch Größeres an. „Da lernt ihr Waldi von seiner emotionalen Seite kennen.“ Er gibt sich sehr verschlossen, ist aber voller Euphorie. „Ich bin stolz wie Bolle, das muss man alles erstmal verarbeiten. Ich hätte nie gedacht, dass man so viel Glück haben kann. Ich hätte nie gedacht, ‚Bares für Rares‘ kann man noch toppen. Doch es geht noch ’ne Nummer höher.“

Mehr dürfe er aber noch nicht verraten, nur so viel: „Das wird gigantisch!“ Die Neuigkeit scheint mit seiner Kunst zu tun haben, denn „Bares für Rares“-Waldi ist passionierter Maler. Seine Fans auf Instagram sind jedenfalls schon zum Platzen gespannt.