„Bares für Rares“-Kandidatin wünschen sich 80 Euro – kurz darauf fallen sie aus allen Wolken

Treue Fans der beliebten ZDF-Sendung „Bares für Rares“ wissen, dass es in der Show immer wieder zu Überraschungen kommen kann. So auch am Mittwochnachmittag (31. Juli) als ein Mutter-Tochter-Gespann bei der Expertise ihr blaues Wunder erlebt. So etwas sieht man auch nicht alle Tage.

„Bares für Rares“: Expertise sorgt für Schock

Janina und Sabine Pickel kommen mit einer exotischen Figur in die heiligen Hallen von „Bares für Rares“. Die beiden glauben, dass es sich bei dem Tier um einen Ozelot oder einen Gepard handelt. Um Gewissheit zu bekommen, geben sie ihr Objekt in die Hände von Expertin Bianca Berding.

Diese scheint begeistert von der außergewöhnlichen Tierfigur und datiert sie auf die Jahre zwischen 1930 und 1934. Sie ist nicht nur in einem guten Zustand, sondern ist auch noch recht selten. Dementsprechend überraschend ist es, dass die beiden Frauen lediglich 80 Euro für ihren Ozelot haben wollen. Da kann Bianca Berding nur schmunzeln.

„Bares für Rares“: Kandidatinnen baff

Die Kunsthistorikerin aus Köln spricht Klartext und verzehnfacht die Expertise einfach mal. „Ich bin bei 700 bis 800 Euro“, sagt Bianca Berding. Das müssen Janina und Sabine Pickel erst einmal verarbeiten. Mit so viel Geld haben Mutter und Tochter niemals gerechnet, wie sie sagen.

Die „Bares für Rares“-Händler scheinen die Begeisterung zu teilen – und legen sogar noch einen drauf. Nach einem spannenden Bietergefecht blättert Wolfgang Pauritsch sage und schreibe 1.000 Euro für den Ozelot hin. Ein wahnsinnig tolles Geschäft für das Mutter-Tochter-Gespann.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.