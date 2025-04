„Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel deutlich: „Ganz schön viele Fakes“

Es gibt gewisse „Bares für Rares“-Charaktere, die sind einfach Kult. Walter Lehnertz zum Beispiel. Lehnertz, besser bekannt als 80-Euro-Waldi, ist schon längst viel mehr als „nur“ ZDF-Händler. Waldi ist seine eigene Marke geworden und hat es geschafft, die TV-Popularität bestens für sich zu nutzen.

So ist sein Geschäft in Krekel in der wunderschönen Eifel längst zur Pilgerstätte für „Bares für Rares“-Fans geworden. Besonders an den sogenannten „Schätztagen“, die Waldi ab und an veranstaltet, strömen die Menschen in Massen zu dem sympathischen 58-Jährigen. Hier können sie ihre Antiquitäten und Raritäten, ihren alten Plunder und Dachbodenfunde, ihre Keller-Schätze und Erbstücke von kompetenten Menschen unter die Lupe nehmen lassen.

„Bares für Rares“-Star Waldi lädt zum Schätztag

Mit dabei sind dann oft auch Charaktere aus dem „Bares für Rares“-Universum. In der ersten Folge von Lehnertz‘ eigener ZDF-Serie „Waldis Welt“ ist zum Beispiel zu sehen, dass auch Fabian Kahl und Detlev Kümmel den Eifeler unterstützen. Nicht jedoch mit stets guten Nachrichten.

So tat sich bei „Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel rasch ein Problem auf. „Ich habe schon ganz schön viele Fakes gefunden“, so der Galerist aus Lüdenscheid. Und weiter: „Ein schönes Bild sah aus wie Barock – und wenn du genau hinschaust, war es eine komplette Nachbildung eines barocken Bildes. Also, es ist immer wieder das gleiche Spiel.“

Waldi hat ein Näschen für Probleme

Doch Waldi nahm es gelassen: „Dafür sind wir ja hier, um den Leuten zu sagen, was sie wirklich haben.“ Mittlerweile habe er auch schon eine Nase für problematische Ware, verriet uns Walter Lehnertz vor Kurzem im Interview.

„Ich kaufe meist bei Leuten, bei denen ersichtlich ist, dass sie auch wirklich die rechtmäßigen Besitzer sind. Wenn fragwürdige Figuren in meinen Laden kommen, kaufe ich normalerweise gar nichts“, so Waldi. Und weiter: „Du siehst das oft schon an den Autos. Wenn die kurz davor sind auseinanderzufallen und die Besitzer stellen dir zehn Silberpötte auf den Tisch, dann stimmt da irgendwas nicht.“ Das ganze Interview mit „Bares für Rares“-Star Waldi kannst du hier nachlesen.