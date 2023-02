„Bares für Rares“: Experte Detlev Kümmel klärt ZDF-Mysterium

Dieser Mann ist „Bares für Rares“-Geschichte. Bereits seit 2016 steht Galerist Detlev Kümmel neben Horst Lichter und analysierte in all den Jahren schon unzählige Raritäten und Antiquitäten. Doch es ist keineswegs so, dass die Arbeit beim ZDF seine ganze Arbeitszeit ausfülle, wie der 54-jährige Lüdenscheider uns während des „Antik- und Sammlermarktes“ berichtete, der vergangenes Wochenende (18. und 19. Februar 2023) in der Dortmunder Westfalenhalle stattfand.

Dort war der „Bares für Rares“-Experte, der in Iserlohn und Lüdenscheid Galerien für moderne Kunst und Antiquitäten führt, mit einem eigenen Stand vertreten. Für uns nahm er sich ein paar Minuten Zeit.

„Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel spricht über Horst Lichter und seine Expertisen

60 bis 70 Drehtage sei er im Jahr bei „Bares für Rares“ berichtet Kümmel, der Hauptanteil seiner Arbeit nehme aber der Galerie-Betrieb und die Arbeit, beispielsweise auf Messen wie der in Dortmund ein.

„Ich liebe es bei den Dreharbeiten zu sein, aber es ist genauso wichtig für mich, auch auf die Messen zu fahren. Da lerne ich mein Publikum kennen beziehungsweise ich bekomme auch sehr viel Rückmeldung, wie die Sendung ist, ob man selber gut ankommt. Und da mich noch keiner mit Steinen beschmissen hat, scheine ich ja ganz gut anzukommen“, lacht der „Bares für Rares“-Experte und räumt auch gleich noch mit einem Irrglauben auf.

Detlev Kümmel ist seit 2016 „Bares für Rares“-Experte. Foto: Screenshot ZDF

So heißt es immer wieder, die Experten würden schon vorab weitreichende Informationen über die Raritäten und Antiquitäten bekommen. Ein Irrglaube. „Es ist mein tägliches Brot, Dinge sofort zu bewerten. Einige meinen, wir bekommen komplette Skripte. Das ist nicht der Fall. Die Expertise ist schon direkt vor Ort und auch am Objekt. Und wenn ich mal nicht sofort weiß, was es ist, dann muss bei den Dreharbeiten genauso wie im echten Leben jemand ein bisschen Geduld haben. Denn dann muss ich ein bisschen recherchieren“, erklärt der Lüdenscheider.

Absolut wahr ist dagegen, dass Horst Lichter das Herz und auch die Seele der Show ist. „Herr Lichter ist ganz, ganz wichtig für die Sendung. Als Mensch gehört er zu meinen Freunden. Aber tatsächlich ist er für die Sendung der Dreh- und Angelpunkt. Er holt die Leute ab, er nimmt die Nervosität, er feiert mit ihnen, wenn es eine gute Expertise gibt. Genauso trauert er auch mit ihnen, wenn es nicht so funktioniert. Das heißt, wenn der Wert nicht erreicht werden kann“, so Kümmel.