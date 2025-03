„Bares für Rares“: Händler Fabian Kahl verkündet es

Seit 2013 läuft die Trödelshow „Bares für Rares“ bereits im ZDF. Und einer, der von Anfang an als Händler dabei war, ist Fabian Kahl. Der Kunst- und Antiquitätenhändler hat ein Auge darauf, welche Raritäten wertvoll sind und welche nicht.

Jetzt meldet sich der „Bares für Rares“-Star, der längere Zeit nicht am Set der Sendung war, bei seinen Fans. Er hat eine Mitteilung zu machen.

„Bares für Rares“: Händler Fabian macht Verkündung

Fabian Kahl ist nicht nur bekennender Trödelfan, sondern hat auch ein Faible fürs Reisen. Insbesondere Afrika hat es dem 33-Jährigen angetan. Mittlerweile hat er sogar schon mehrere Bücher herausgebracht mit Eindrücken von seinen vielen Afrika-Reisen.

+++ „Bares für Rares“: Hitzige Diskussion im Händlerraum – „Der kommt gleich mit seinem Anwalt“ +++

Während seiner Urlaube müssen die Fans und das Team von „Bares für Rares“ auf den Kunsthändler verzichten. So auch in den letzten Wochen. Da war Fabian Kahl erneut auf einem Trip. Erst stand eine Rundreise durch Uganda an, dann ein paar Tage auf Sansibar.

Jetzt holt den „Bares für Rares“-Star aber wieder der Alltag ein. Auf Instagram hat er zu verkünden: „Kein aktuelles Bild, aber nach langer Zeit bin ich endlich wieder zurück am Bares-für-Rares-Set! Diese Woche war ich fleißig dabei, neue Folgen zu drehen – freut euch auf spannende Schätze!“ Dazu postete der Händler ein Bild von sich und paar ZDF-Kollegen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Bares für Rares“-Star Fabian Kahl: Fans flippen aus

Seine Fans flippen nach dieser Ankündigung komplett aus. So kommentiert jemand unter den Beitrag: „Jawooohl!! Die beste Feel-Good-Sendung!! Dieses Team ist absolut spitze! Danke für die tolle Unterhaltung und die lehrreichen Tipps!“ Ein anderer Instagram-Foller schreibt: „Ich sehe genau diese Truppe sehr gerne, freue mich darauf.“ Und wieder jemand anders findet: „Jawoll, endlich, super!!“

Damit steht eindeutig fest: Die Rückkehr des „Bares für Rares“-Stars ans Set ist für seine Fans eine gelungene Überraschung.

„Bares für Rares“ wird immer montags bis freitags um 15.05 Uhr im ZDF ausgestrahlt.