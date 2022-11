„Bares für Rares“-Händler David Suppes zeigt sich in Badehose am Strand: Fans rasten aus – „Was ein geiler Kerl“

Urlaubsgrüße von David Suppes! Der „Bares für Rares“-Händler, der seit 2019 zum Cast der ZDF-Trödelshow gehört, lässt es sich gerade auf den Malediven gutgehen. Und während es hierzulande so langsam auf den ersten Advent zugeht, genießt der 34-Jährige das sommerliche Wetter im Indischen Ozean.

Seine Fans nimmt der „Bares für Rares“-Star natürlich auch mit auf die Reise. Im Netz zeigt sich David Suppes jetzt in Badehose am Strand – und erntet nur Komplimente.

„Bares für Rares“-Händler David Suppes in Badehose auf den Malediven

Mit knallorangefarbener Badehose, die an einen Rettungsschwimmer aus Baywatch erinnert, Jeanshemd, cooler Sonnenbrille, Goldkettchen und goldener Armbanduhr posiert der Antiquitätenhändler ganz in Urlaubs-Manier auf seinem Instagram-Kanal. Dazu schreibt er die Worte: „Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben.“ Soll so viel heißen wie: Er will das Leben lieber auskosten und was von der Welt sehen, anstatt das Geld nur zu sparen. Seine Fans feiern den ZDF-Händler dafür.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sie kommentieren:

„Genauso ist es! Und diese Bilder…“

„Cooler Spruch!“

„Heiß, heiß“

„Was ein geiler Kerl“

„Wie wahr, wie recht du hast“

„Hübscher“

Und eine Followerin, die laut Profilbild ordentlich Muskelmasse antrainiert hat, fragt David dann auch gleich, wie oft er denn trainiere. Seine Antwort folgt prompt: „Wahrscheinlich nicht so oft wie du. 4-5 mal die Woche, würde ich sagen. Aber ich esse viel zu schlecht, um irgendetwas körperlich zu verbessern.“ Aber auch im Urlaub auf den Malediven begibt sich der „Bares für Rares“-Star in die Muckibude.

Mehr Meldungen:

In seiner Instagram-Story filmt er sich in Sportkluft zwischen Hanteln und anderen diversen Trainingsgeräten. Ob der Gang ins Gym wohl vor oder nach der Trainings-Frage seines weiblichen Fans war…?