„Bares für Rares“: Seltene Vase sorgt für irres Bietergefecht – DAMIT hat keiner gerechnet

Die beliebte ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ ist immer für eine Überraschung gut. So auch am Montagnachmittag (18. März), wo eine kleine Vase für große Augen im Händlerraum sorgt. Nach einer ernüchternden Expertise kann die Verkäuferin aus Solingen doch noch mit einem breiten Grinsen nach Hause gehen. Denn mit diesem Ausgang hätte wohl niemand gerechnet.

„Bares für Rares“: Vase glänzt bei der Expertise

Dr. Tanja Scheelhaase kommt mit einer kleinen Vase ins Pulheimer Walzwerk. Die 59-Jährige freut sich vorrangig darauf. mehr über das Kunststück zu erfahren. „Ich würde mich total freuen, wenn die Vase in der Expertise nochmal genauer beschrieben wird. Was ist das für ein Produktionsverfahren? Was ist es für ein werthaltiges und wunderschönes Kunstobjekt?“, so die Verkäuferin.

Da kann Expertin Wendela Horz aushelfen. Sie erklärt der Kandidatin, dass ihr Mitbringsel eine echte Antiquität ist. Sie wurde nämlich um 1900 hergestellt und stammt von Daum Nancy, einer äußerst bekannten Manufaktur aus Frankreich. Der Zustand ist allerdings nicht ideal – am Hals gibt es eine deutlich fühlbare Macke. Dr. Tanja Scheelhaase möchte für ihr Objekt um die 1.000 Euro haben. Da kann die Expertin allerdings nicht mitziehen. Sie taxiert die Vase auf 800 Euro. Ob die Händler das genauso sehen?

„Bares für Rares“: Händler reißen sich um seltene Vase

Kaum sehen die Händler die Vase, schon ist das Staunen groß. Alle fünf potenziellen Käufer haben Interesse an dem Objekt. Als die Kandidatin aus Solingen den Händlerraum betritt, fackeln sie auch nicht lange und starten erst einmal mit 200 Euro. Schnell schaukeln sich die Gebote in die Höhe.

Am Ende kämpfen Markus Wildhagen und David Suppes um die Gunst der Rarität. Letztendlich kann sich David nach langem Hin und Her die Vase für stolze 1.100 Euro sichern. 300 Euro mehr, als die Expertise in Aussicht gestellt hat. Für beide Parteien ein toller Deal.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.