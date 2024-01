„Bares für Rares“: Schlüpfriger Ausrutscher bei Dr. Heide Rezepa-Zabel

Es wird edel am Mittwoch (27. Dezember) bei „Bares für Rares„. Natalie und ihr Opa Karl Heinz aus Augsburg bieten ein aufwendiges Reißverschluss-Collier zum Verkauf an. Horst ist sichtlich beeindruckt, und auch Frau Dr. Heide Rezepa-Zabel zeigt sich begeistert.

„Das ist ein ikonisches Schmuckstück“, sagt die Expertin sofort. Mit einem krawatten-förmigen Zipper, der reich mit Brillanten besetzt ist. Der lässt sich gut runter- und hochziehen. Solche beweglichen „Zip-Colliers“ wurden in den 30-er Jahren in Paris entwickelt, können aber erst seit 1950 in guter Ausführung hergestellt werden.

„Bares für Rares“: Collier aus 18-karätigem Gold sorgt für Aufsehen

Das vorliegende Schmuckstück stammt aus Pforzheim und hat wirklich viel zu bieten: 750-er Gold, dazu noch 66 Diamanten in guter Reinheit. Heide liegt mit ihrem Schätzpreis bei 7.000 bis 7.500 Euro. Opa und Enkelin sind hochzufrieden. Strahlend überreicht Horst seinen Gästen die „Bares für Rares“-Händlerkarte. Soweit so gut, aber was jetzt kommt, ist der Hammer.

++ Total ungewöhnlich: ZDF blendet bei „Bares für Rares“ Warnhinweis ein ++

„Sag mal wo kann man so Reißverschlüsse jetzt machen lassen in Gold?“, will Horst Lichter von der Schmuckexpertin wissen. „In der Goldstadt Pforzheim, sicher gibt’s da einige Hersteller. In Paris natürlich auch.“, sagt Heide. „Dann muss ich wohl mit ein paar Hosen dahin“, meint Horst und läuft aus dem Bild.

Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel peinlich berührt

„Ich muss sagen, die Pariser funktionieren ein bisschen besser!“, sagt Heide in Gedanken an die Beweglichkeit des Schmuckstücks. Au weia! Sofort wird ihr klar, wie ulkig sich das anhört und muss laut lachen: „Ach, Scheiße!“, rutscht es ihr raus. So peinlich berührt haben die Zuschauer sie noch nie erlebt.

So etwas passiert der Schmuckexpertin wirklich selten, gerade Heide Rezepa-Zabel ist für ihre souveräne Art bekannt. Scheint als würde sie am liebsten vor Scham im Boden versinken. „Die Pariser funktionieren besser Heide?“, fragt Horst interessiert, kommt wieder ins Bild und legt der Expertin einen Arm auf die Schulter. Heide kann sich vor Lachen kaum beruhigen.

Peinlich berührt von ihrem Versprecher über „Pariser“. Heide Rezepa-Zabel am 27.12.2023 bei „Bares für Rares“ Foto: ZDF Presse

Auch aus dem Studio ist lautes Gelächter zu hören. So einen zweideutigen Patzer gab es wirklich noch nie bei „Bares für Rares“. Kurz zur Erläuterung für unsere jüngeren Leser: „Pariser“ ist ein gängiges Synonym für Kondome.