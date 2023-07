Ein Besuch in der ZDF-Show „Bares für Rares“ wird für so manchen Kandidaten zur absoluten Achterbahnfahrt der Gefühle. Mal wird man bei der Expertise enttäuscht, aber bei den Händlern überrascht und mal ist es genau andersrum. Man muss sich demnach auf alles gefasst machen.

Kandidatin Vera Schu aus Recklinghausen kommt samt Begleitung mit wertvollem Schmuck zu „Bares für Rares“. Bei der Expertise wird schnell klar, dass sie sich einiges an Geld erhoffen kann. Doch im Händlerraum folgt prompt die bittere Klatsche für die Besitzerin.

„Bares für Rares“: Expertin stellt hohe Summe in Aussicht

Der Goldschmuck ist ein echter Hingucker und begeistert nicht nur Expertin Wendela Horz. Auch Moderator Horst Lichter scheint angetan von den Schmuckstücken. Vera Schu hat eine Halskette, zwei Ohrstecker, ein Armband, ein Anhänger, sowie einen Ring mitgebracht.

Jedes Stück ist mit wertvollen Steinen versehen. Ob das den Wert wohl steigern wird? Die Kandidatin möchte jedenfalls stolze 2.500 Euro für ihre Mitbringsel haben. Damit kann Wendela Horz zwar nicht dienen, doch trotzdem sollen es am Ende 1.900 bis 2.000 Euro bringen. Alleine der Goldwert beträgt 1.650 Euro. Trotz der Diskrepanz nimmt die Frau aus Recklinghausen die Händlerkarte an und macht sich auf den Weg in die Verhandlungen.

Kaum ein Händler hat Interesse

Dort angekommen, macht sich Nüchternheit breit. Nichtmal Juwelierin und Schmuck-Fan Susanne Steiger kann sich für die Schmuckstücke begeistern und bietet erst gar nicht mit. Der einzige Händler, der zahl freudig wäre, ist Julian Schmitz-Avila. Doch der Händler möchte lediglich den Goldwert von 1.650 ausgeben.

Für Vera Schu definitiv zu wenig. Nach einem kurzen Moment des Zögerns entscheidet sie sich heute dazu, ihre Stücke wieder mit nach Hause zu nehmen und sie nicht an den Händler zu verkaufen. Zwar sieht man ihr etwas Enttäuschung an, doch die Kandidatin scheint es akzeptieren zu können. Schade ist es trotzdem.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Neulich verkündet „Bares für Rares“-Experte Albert Maier sein offizielles Serien-Aus. Das ZDF plant einiges nach dem Abschied.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.