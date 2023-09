„Bares für Rares“: Trauriger Abschied – die Wunde verheilte nie ganz

Es gibt Momente im Leben, die vergisst man nicht mehr. Das können schöne sein, aber auch traurige oder gar erschreckende. Einen Moment der zweiten Kategorie musste Angelika Köhler-Schiessler erleben. Die Münchnerin war mit ihrer Enkelin Lucia Köhler zu „Bares für Rares“ gekommen. Im Gepäck hatte das Gespann einen besonders schönen Ring und eine ganz besonders traurige Geschichte.

Im Mittelpunkt des Geschehens stand jedoch zunächst einmal der eindrucksvolle Ring. „Das ist ja ein Feuerwerk“, staunte „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter. „Ja, da legt sich keiner mit dir an, wenn du den anhast“, antwortete Wendela Horz. Warum? Weil der Ring wirklich gigantisch war.

Diamanten-Flut bei „Bares für Rares“

„Da würde man ja wirklich denken, okay, wir haben so viele Steine, wie kriegen wir die alle auf einen Ring drauf? Oh, weißte wat, wir machen das Ding mal hoch“, scherzte Lichter. Durchaus, der Ring sah wirklich aus, als hätte man eine Himbeere mit Diamanten besetzt und auf eine Ringschiene gelötet.

Bei all den Scherzen konnten Wendela Horz und Horst Lichter jedoch nicht ahnen, welch‘ traurige Geschichte sich hinter dem opulenten Ring verbarg. „Ich habe das (Anm. d. Red.: Den Ring) in einem Pfandleihhaus gekauft. So als Trostpflaster, weil kurz zuvor war bei mir eingebrochen worden und meine ganze Schmucksammlung gestohlen. Und da ist mir der dann noch untergekommen. Das war dann das größte Trostpflaster“, schilderte Angelika Köhler-Schiessler die Geschichte des Ringes und damit auch den Grund, warum sie nun Abschied nehmen wollte.

„Warum geht das Trostpflaster weg? Ist die Wunde verheilt?“, wollte Lichter dann wissen. „Nicht ganz“, erwiderte die Bestohlene, „aber es hilft nichts mehr.“ Ein Fall, der Horst Lichter sichtlich wütend machte.

Ein opulenter Ring sollte bei „Bares für Rares“ einen neuen Besitzer finden. Foto: Screenshot ZDF

„Ich hoffe ja, dass die Herrschaften, die das getan haben, eines Morgens aufstehen und einfach komplett grün sind. Damit man sie erkennt“, so der „Bares für Rares“-Moderator. Doch nun zu dem Ring.

„Bares für Rares“-Expertin verschätzt sich

„Es ist ein super-interessantes Stück, das gute Laune macht“, schwärmte Expertin Wendela Horz. 3,7 Karat Diamanten sind auf dem Ring verbaut. Problem: Es mangelte ein wenig an der Feinarbeit. „Es ist ein sehr, sehr einfacher Guss. Dieser Ring wurde vermutlich in Asien hergestellt für den amerikanischen Markt. Also er ist sehr prächtig und es ist ein Gute-Laune-Stück, auf jeden Fall, und er glitzert schön, aber die Verarbeitungsweise und die Materialien sind wirklich im unteren Bereich.“

Und doch. 1.600 Euro müssten zu holen sein, fand Wendela. Da sich das mit den Vorstellungen von Angelika Köhler-Schiessler deckte, ging es im Anschluss zu den Händlern. Und die zeigten sich durchaus angetan. 1.500 Euro bot Wolfgang Pauritsch direkt zum Start. Und so war der Schätzpreis auch rasch überschritten. Schlussendlich zahlte Lisa Nüdling das, was auch Köhler-Schiessler einst im Pfandhaus bezahlt hatte: 2.000 Euro.