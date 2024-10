Horst Lichter: Donnerstagmorgen war es nicht zu übersehen

„Bares für Rares“ ist und bleibt DIE Erfolgsshow des ZDF. Seit Jahren bereits ist die Trödelsendung mit Horst Lichter ein absoluter Quotengarant am Nachmittag. Verständlich: Bietet die Show doch nicht nur Spannung, sondern stets auch einen gewissen Lerneffekt für die Zuschauer.

Alle paar Monate jedoch verlassen Horst Lichter und Co. ihre Pulheimer Walzwerke, um vor toller Kulisse für die legendären „Bares für Rares“-Abendshow zu drehen. Hier kommen meist die ganz besonderen Stücke auf den Tisch.

Horst Lichter und „Bares für Rares“ im Quotenglück

Man denke nur an das legendäre Kreuz mit einem Splitter aus dem Kreuze Jesu, das einst für 42.000 Euro von Susanne Steiger gekauft wurde. Oder das Jaguar E Type Coupe, das in diesem Jahr von Julian Schmitz-Avila für die neue Rekordsumme von 60.000 Euro erstanden wurde.

++ „Bares für Rares“: Alter Ford zum Verkauf – Händler haben Modell noch nie gesehen ++

Einen neuen Rekord gab es in der Sendung von Mittwochabend (9. Oktober 2024) zwar nicht, dafür aber einen zerstörten Tisch (Hier kannst du die ganze Geschichte nachlesen). Doch wie ist die Sendung eigentlich bei den Zuschauern angekommen?

„Promi Big Brother“ hinter „Bares für Rares“

Sehr gut, wenn man sich so die Zahlen anschaut, die das Branchenportal „DWDL“ am Donnerstagmorgen veröffentlichte. Denn beim Blick in die Top-Sendungen waren Horst Lichter und Co. nicht zu übersehen. Demnach schauten 3,71 Millionen Menschen die „Bares für Rares“-Abendshow mit Horst Lichter. Eine starke Quote von 15,2 Prozent und damit die drittmeist gesehene Sendung des Tages. Einzig der ARD-Film „Aus dem Leben“ und die Nachrichtensendung „Tagesschau“ konnten im Gesamtpublikum noch mehr Zuschauer für sich gewinnen.

Ein wenig schlechter lief es für Horst und seine Händler dagegen beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren. Hier schalteten lediglich 0,36 Millionen Menschen ein, was einer Quote von 7,6 Prozent entsprach. Immerhin: „Bares für Rares“ war damit stärker als die Sat.1-Kultsendung „Promi Big Brother“. Da schalteten nämlich nur 0,33 Millionen ein. Spannend: „Bares für Rares“ war in den Top-Sendungen des Tages gleich doppelt vertreten. Auch die Show am Nachmittag lief bestens. 2,13 Millionen Zuschauer bedeuteten einen Marktanteil von 24,1 Prozent!