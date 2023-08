„Barbie“-Hype nach Kinofilm: Mann teilt irres Puppengeheimnis – „In jeder Ecke des Zimmers“

Die Realverfilmung von „Barbie“ ist derzeit in aller Munde. Es herrscht wahrhaft ein Barbie-Fieber. Zahlreiche Menschen strömen weltweit in die Kinos, um den Film über das berühmte Kinderspielzeug zu sehen. So auch der Bäckereifachverkäufer Marcell Damaschke. Soweit so unspektakulär. Doch Marcell hat eine ganz besondere Leidenschaft für Barbie. So teilt er seine Wohnung mit 800 Puppen. Und damit nicht genug, der Barbie-Sammler will noch mehr.

Er ist 28 Jahre alt, wohnt in der deutschen Hauptstadt Berlin und ist riesiger Barbie-Fan. Schon seit vielen Jahren hat er zu eben jener Puppe eine Sammlung, die immer weiterwächst. Was seine Faszination für Barbie ausmacht, erklärt er im Gespräch mit unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“.

Barbiesammlung im eigenen Zimmer

Schon seit er ein Kind ist, liebt Damaschke Barbies. Doch irgendwann war er zu alt, um mit ihnen zu spielen. Wegtun wollte er die schönen Puppen aber nicht und so startete er eine Barbie Sammlung. Inzwischen umfasst diese unglaubliche 800 Puppen womit er nicht mal der größte Sammler Deutschlands ist.

Marcell Damaschke ist ein Barbie-Experte aus Berlin. Foto: Privat

Aber auch die 800 Barbies müssen erstmal untergebracht werden. Der Barbie Sammler verrät: „In jeder Ecke des Zimmers sind überall Barbies.“ Damit meint der Berliner sein eigenes Zimmer, in welchem viel Platz sei. „Ich sehe meine Barbies alle“, erzählt der Barbie-Fan und das fände er viel schöner, als wenn die Puppen verpackt in Kisten lagern würden. In seinem Zimmer befinden sich aber nicht 800 verschiedene Barbies. Denn gefalle ihm eine Barbie gut, kaufe er sich diese auch mehrfach. So hätte der Berliner zum Beispiel seine Lieblingsbarbie „Life in the Dreamhouse“ weit mehr als ein Mal, offenbart er gegenüber „BERLIN LIVE“.

Unendlich viele Barbies zum Sammeln

Ans Aufhören denkt Damaschke noch lange nicht. Denn es gebe unendlich viele Barbies, entsprechend könne man auch unendlich viele sammeln. Zwar gesteht der Bäckereifachverkäufer, dass er eigentlich jede Puppe habe, die er sich wünsche. Doch ein paar Barbies fehlen in seiner Sammlung noch.

Noch mehr News:

Welche Barbies er unbedingt noch haben möchte, wie oft er seine Lieblingsbarbie besitzt und was Damaschke tun würde, wäre er Millionär, liest du bei „BERLIN LIVE“. Dort findest du auch ein Bild von seinen Barbies.