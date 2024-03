Barbara Schöneberger wird 50 – so rührend gratuliert ihr Thomas Gottschalk

Sie ist eine der erfolgreichsten Entertainerinnen Deutschlands und über mehrere Generationen hinweg bekannt. Barbara Schönenbergers Berufsbezeichnungen sind vielfältig, der Fernsehstar arbeitet als Fernseh- und Hörfunkmoderatorin, Schauspielerin und Sängerin und hat einen eigenen Podcast.

Am Dienstag (5. März) feierte Barbara Schöneberger ihren 50. Geburtstag und konnte auf eine vielfältige Karriere zurückblicken. Auch wenn sich die Moderatorin bisher nicht selber zu Wort meldete, trudelten zahlreiche Glückwünsche von prominenten Kollegen ein. Auch Thomas Gottschalk ließ sich einen Instagram-Post zur Feier des Tages nicht nehmen.

Barbara Schöneberger feiert runden Geburtstag

Bald 100.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil von Thomas Gottschalk, auf dem die Fernsehlegende berufliche Ankündigungen und private Schnappschüsse teilt. Am Dienstag (5. März) nutzte der Entertainer seine Plattform jedoch, um seiner geschätzten Kollegin Barbara Schöneberger zum Geburtstag zu gratulieren.

Zur Feier des Tages postete Gottschalk ein altes Foto, auf dem er gemeinsam mit Barbara Schöneberger ein kleines Tänzchen aufzuführen scheint. In edle Abendgarderobe gekleidet, schmiegen sich die Fernsehstars aneinander und tanzen in Richtung Kamera. Das gemeinsame Foto scheint während der Aufzeichnung einer Fernsehshow entstanden zu sein.

Auch mit rührenden Worten zu Barbara Schönebergers runden Geburtstag spart Gottschalk nicht. Der „Wetten, dass…?„-Star schreibt zu dem Foto: „Barbara, mit 50 kommst Du langsam ins richtige Alter. Man unterstellt Dir ja in der Klatschpresse gerne eine Affäre mit Günther, aber wenn wir jetzt noch gemeinsam Let’s Dance gewinnen, hat sich das auch erledigt. Ich füge mal ein Foto aus dem Training an und tanze mit Dir in den Morgen! HAPPY BIRTHDAY!“ Über diese liebevollen Worte ihres geschätzten Kollegen freut sich das Geburtstagskind garantiert.

Glückwünsche auch von den Fans

Die Fans von Barbara Schöneberger nutzen den Instagram-Beitrag von Thomas Gottschalk, um der Moderatorin ebenfalls zum Geburtstag zu gratulieren. Unter dem Foto häufen sich die Kommentare. Ein Fan kommentiert den Post mit den Worten: „Ein Traumpaar. Happy Birthday. 10 Punkte bei Let´s Dance“ und ein weiterer Fan schreibt: „Herzlichen Glückwunsch an die beste und lustigste Moderatorin ever!“ Über so viel Aufmerksamkeit freut sich die Moderatorin sicher.

Wie Barbara Schöneberger ihren 50. Geburtstag verbracht hat, hat die Moderatorin bisher noch nicht verlauten lassen. Über die liebevollen Glückwünsche ihrer Kollegen und Fans hat sich der Fernsehstar jedoch garantiert gefreut.