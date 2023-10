Barbara Schöneberger: Irres Geständnis! Moderatorin beichtet Diebstahl

Hierzulande kennt wohl jeder ihr Gesicht: ARD-Star Barbara Schöneberger ist seit Jahren nicht mehr aus dem TV wegzudenken und steht für zahlreichen Formaten als Moderatorin vor der Kamera. Denken wir an Sendungen wie „Verstehen Sie Spaß?“, „Denn Sie wissen nicht, was passiert?“ oder die „NDR Talk Show“. Doch nicht nur ihre Fernseh-Formate sind beliebt.

Auch ihr Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ kommt bei den Fans gut an. Und genau dort macht sich nun ein pikantes Geständnis und spricht über ihre kriminelle Seite…

Barbara Schöneberger beichtet vesuchten Diebstahl

In ihren Podcast lädt Barbara Schöneberger immer wieder neue prominente Gäste ein. In der neusten Ausgabe sitzt DSDS-Jurorin und Sängerin Leony bei der 49-Jährigen in der Sendung. Die beiden Frauen unterhalten sich ausgiebig über zahlreiche Themen und scherzen herum.

Doch bei diesem Thema dürfte der Moderatorin das Lachen kurz vergangen sein. Denn plötzlich geht es ums Klauen. Während Sängerin Leony eine weiße Weste trägt und nach eigenen Angaben nicht mal ein Kaugummi hat mitgehen lassen, packt Barbara Schöneberger aus und erzählt über ihren versuchten Diebstahl. Es geschah in einem Baumarkt.

Barbara Schöneberger von Kassiererin getadelt

Das Objekt der Begierde: Ein Gartenschlauch. Den stellte sich Barbara Schöneberger nämlich einfach mal nach Belieben zusammen. Schließlich will sie nicht alle Einzelteile separat kaufen. „Die sind ja immer einzeln zu bezahlen. Da gibt es so einen Adapter, einen Ring… Und ich habe die einfach zusammengesteckt. Und dann war nur ein Preis drauf“, erklärt die Moderatorin. Doch der Schwindel sollte schneller auffliegen, als sie schauen kann.

Denn plötzlich klingelt das Telefon der Dame an der Kasse und sie wird auf den versuchten Diebstahl aufmerksam gemacht. „Frau Schöneberger, ich bin enttäuscht von Ihnen!“, sagt die Kassiererin, nachdem der Schwindel aufgedeckt wurde. Die 49-Jährige ist sich sicher: „Die werden da bis heute sagen: Die Schöneberger klaut!“