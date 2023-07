Barbara Schöneberger gesteht: „Würde sehr viel Geld dafür bezahlen“

Sie ist eine der beliebtesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen: Barbara Schöneberger. Die gebürtige Münchnerin moderiert nicht nur in der ARD die Abendshow „Verstehen Sie Spaß?“, sie ist auch bei RTL in der Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert – die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ zu sehen und ist – zusammen mit Hubertus Meyer-Burckhardt – Gastgeberin der „NDR Talk Show“.

Barbara Schöneberger ist aber auch stets gern gesehener Gast in den Sendungen von Kollegen. So auch bei Pierre M. Krause, der die 49-Jährige mit auf seine Kurzstrecke nahm. Und es wurde durchaus unterhaltsam. So gestand Barbara Schöneberger irgendwo zwischen Spaß und Ernst, dass sie sich gern von der Politik bevormunden lassen würde.

Barbara Schöneberger: DAFÜR würde sie viel Geld bezahlen

So erzählte Schöneberger im Plauderton, dass sie gerne schnell Autofahren würde. Ein Thema, das Krause direkt aufgriff. „Bist du dann etwa jemand, der sagt: Tempolimit will ich nicht?“, fragte der 46-Jährige. „Das ist mir wurscht, das sollen andere entscheiden. Wenn das Tempolimit wirklich was für unsere Umwelt bringt, wovon ich ausgehe, das sagen ja Untersuchungen, dann bin ich absolut dafür. Ich bin für alles. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich möchte mir von Robert Habeck gerne sehr viele Sachen verbieten lassen. Und von Cem Özdemir meinetwegen auch. Ich möchte mir Sachen von oben verbieten lassen, damit ich mich unten nicht mehr kümmern muss“, erwiderte die Moderatorin.

Da war auch Krause dezent sprachlos. „Es klang falsch, aber ich weiß, was du meinst“, stammelte der gebürtige Karlsruher wohl in der Überlegung, wie ernst Barbara Schöneberger das Gesagte nun wirklich meinte. Und die legte nach.

Mehr Nachrichten:

„Wenn man den Leuten immer die Wahl lässt, ist es ganz schlimm“, ergänzte die Moderatorin. Und dann stieg auch Krause vollends in den Dialog ein. „Verbietet mir, dass ich nach dem Zähneputzen noch ein Snickers esse“, scherzte er. Ein Thema auch für sein Gegenüber. „Jaaa“, freute sich Barbara. Und weiter: „Kennst du da jemanden, der da wirklich eine echte Durchschlagskraft hätte? Ich würde sehr viel Geld dafür bezahlen, wenn man mir das – wie soll ich sagen – das unvernünftige Essen auf Dauer abgewöhnen könnte.“ Ja, solche Leute gibt es. Sie nennen sich Ernährungsberater.