Axel Milberg: Stunden nach „Tatort“ ist brisante Nachricht im Umlauf

Sonntagabend ist „Tatort“-Zeit: Tausende Zuschauer hierzulande leben genau nach diesem Motto. Aktuell befindet sich die Kult-Sendung jedoch in der Sommerpause, was zur Folge hat, dass Krimi-Fans sich mit Wiederholungen alter Fälle zufriedengeben müssen.

Vergangenen Sonntag (28. Juli) zeigte die ARD einen „Tatort“ mit Schauspieler Axel Milberg aus dem Jahr 2015. In „Borowski und der Himmel über Kiel“ ermittelt er gemeinsam mit Sarah Brandt (gespielt von Sibel Kekilli) in einem Mordfall. Doch wollten die Zuschauer die Wiederholung wirklich sehen?

Axel Milberg: Kurz nach „Tatort“-Ausstrahlung ist alles klar

Ein Blick in die TV-Quoten der letzten Tage macht schnell deutlich, was die Zuschauer hierzulande interessiert: Olympia, Olympia und noch mal Olympia. Am Sonntagabend (28. Juli) konnten die Zuschauer alle Wettkämpfe im ZDF sehen. Kein Wunder also, dass der öffentlich-rechtliche Sender an diesem die Quotenliste anführt.

Mit unglaublichen 6,67 Millionen Zuschauern war Schwimmen die beliebteste Disziplin an diesem Tag, wie „DWDL“ berichtet. Und auch Tennis und das Fußballspiel der Frauen-Nationalmannschaft gegen die USA war hoch im Rennen. Konnte die „Tatort“-Wiederholung mit Axel Milberg da überhaupt mithalten?

Axel Milberg hat Grund zum Feiern

Zugegeben: Für den Tagessieg hat es nicht gereicht. Doch die Quote der Wiederholung von „Borowski und der Himmel über Kiel“ kann sich trotzdem durchaus sehen lassen. Immerhin entschieden sich im Schnitt 4,62 Millionen Zuschauer für den „Tatort“. Somit konnte sich die ARD einen Marktanteil von guten 19,4 Prozent sichern.

Die ARD zeigt den „Tatort“ normalerweise immer sonntags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek.