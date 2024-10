„Armes Deutschland“: Erschreckende Szenen – Zuschauer fordern Konsequenzen

Es sind Szenen, die fassungslos, die traurig machen. Mit ruhiger Stimme, fast teilnahmslos berichtet die zwanzigjährige Angelique, dass sie vielleicht wieder schwanger sei. Die junge Frau hat bereits ihren Sohn Louis. Nun also vielleicht ein zweites Kind. Ihre Periode sei ausgeblieben, berichtet sie in der RTL-Zwei-Doku „Armes Deutschland“.

„Ich vermute, dass ich schwanger bin. Meine Periode ist überfällig, ich habe auch schon Symptome wie Brustspannen, nächtliche Toilettengänge, Müdigkeit, Schlappheit. Deswegen vermute ich stark, dass ich schwanger bin“, so die „Armes Deutschland“-Protagonistin.

Schwangere raucht bei „Armes Deutschland“

Wenn sie schwanger sei, dann von ihrem Ex-Freund Markus. Geplant war das Kind nicht, sagt Angelique. Und Verhütung … naja, da hat Angelique ihre ganz eigene Erklärung: „Also wir haben verhütet, aber beim ersten und zweiten Mal haben wir halt nicht verhütet. Wir waren halt so in unserer Libido drin. Da denkt man jetzt nicht direkt an Kondome.“

Und auch an anderen Schutz scheint Angelique nicht zu denken. Noch vor der Apotheke, in der sie sich einen Schwangerschaftstest kaufen will, zündet sie sich eine Zigarette an. „Viele sagen, das ist nicht gut“, weiß die junge Frau. Doch auch hier hat sie eine andere Meinung: „Aber ich achte auf mich, und nicht auf andere, was die sagen. Ich habe bei Louis auch geraucht, und der ist kerngesund.“ Nicht wirklich: Das kleine Kind leidet an schwerer Neurodermitis und Allergien.

„Armes Deutschland“ begleitet Angelique aber nicht nur beim Kauf des Tests, sondern auch bei dessen Durchführung. Und ihr Gefühl sollte sie nicht trügen. Die Zwanzigjährige ist wieder schwanger. Wie es jetzt weiter gehen soll, das weiß sie noch nicht. Die Zuschauer jedenfalls sind erschrocken von soviel Ignoranz. „“Ich hab bei Louis in der Schwangerschaft geraucht und er ist kerngesund‘. Da könnte man heulen, ehrlich“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren unter den Szenen bei YouTube. Ein anderer Zuschauer fordert: „Mutter/Kind-Heim inkl. Entgiftung und Therapie. Der TV-Sender sollte schnellstens alle erforderlichen Schritte einleiten.“ Während ein Dritter schreibt: „Am meisten tut mir das Kind so verdammt leid. Stellt euch vor, ihr seid das Kind und habt solche Eltern. Mir kommen da die Tränen.“