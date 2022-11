ARD-Star in Lack und Leder – „Dachte kurz du bist Pamela Anderson“

So haben wir sie aber selten gesehen. ARD-Star Zsá Zsá Inci Bürkle posiert in einem sexy Lack-Einteiler und verdreht ihren Fans damit völlig den Kopf. Dabei erinnert sie an eine absolute Hollywood-Legende.

Bekannt ist Schauspielerin Zsá Zsá Inci Bürkle aus Filmen, wie „Die wilden Hühner“, „Fack ju Göthe“ oder zahlreichen ARD-Krimis. Doch so sah man die 27-Jährige in ihren Filmen nie.

ARD-Star Zsá Zsá Inci Bürkle posiert lasziv für die Kamera

Nur mit einem Body aus Lack bekleidet steht die Schauspielerin vor einer pinken Leinwand und posiert für die Kamera. Insgesamt drei Schnappschüsse postet sie ihren Fans auf Instagram und verlinkt darunter die Fotografin. Besonders auffallend ist neben den sexy Posen auch ihr Makeup. Für die Bilder lässt sie nämlich ihre Augenbrauen wegschminken und trägt auffälligen, blauen Lidschatten.

ARD-Star Zsá Zsá Inci Bürkle: Verwechslungsgefahr!

Unter den vielen Komplimenten tummeln sich in den Kommentaren auch einige Verwechslungen. Viele Fans sehen die Ähnlichkeit zu zwei Hollywood-Legenden:

„Warum dachte ich kurz du bist Pamela Anderson?“

„Dachte erst das ist Paris Hilton.“

„So ein geniales Outfit.“

„Ein Traum von einer Frau!“

„Wow du siehst immer so mega aus!“

