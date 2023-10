Kurz nach Comeback! ARD kickt „Wer weiss denn sowas?“ und „Quizduell“ aus dem Programm

Huch, das ist aber nicht Kai Pflaume… Wer am Freitagabend (27. Oktober) die ARD einschaltete, um sich die gewohnte Portion Freitagabend-Quiz abzuholen, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben. Schließlich darf sich der geneigte ARD-Zuschauer stets auf die doppelte Portion Fragen und Antworten freuen.

Bekanntlich zeigt der Sender seit einigen Tagen wieder um 18 Uhr „Wer weiss denn sowas?“ mit Kai Pflaume, Moderator Elton und Komiker Bernhard Hoecker und im Anschluss die Sendung „Quizduell-Olymp“ mit Moderatorin Esther Sedlaczek. Diesen Freitag übernahm in der ARD jedoch Königin Fußball.

ARD streicht „Wer weiss denn sowas?“ am Freitag

Richtig gelesen, die ARD kickte „Wer weiss denn sowas?“ und „Quizduell-Olymp“ aus dem Programm, um den Nations-League-Kick der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft gegen Wales zu zeigen.

Ein sicherlich spannendes Spiel, nicht nur, weil Horst Hrubesch wieder an der Seitenlinie stand. Der 72-Jährige ersetzt bekanntlich Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die sich derzeit im Erholungsurlaub befindet.

Doch die Quiz-Freunde müssen sich nicht übermäßig Sorgen machen. Schon in der kommenden Woche ist alles wieder beim Alten. Am Freitag zeigt die ARD wieder wie gewohnt „Wer weiss denn sowas?“ und „Quizduell-Olymp“.

„Wer weiss denn sowas?“-Spezial am Samstagabend

Wobei sich die „Wer weiss denn sowas?“-Fans noch eher freuen können. Da gibt es schon am kommenden Montag (30. Oktober) eine neue Folge. An der Seite von Elton und Bernhard Hoecker quizzen dann ESC-Legende Peter Urban und der Sänger von „Lord of the Lost“, Chris Harms.

Mehr Nachrichen:

Eine Nummer größer wird es sogar schon am Samstagabend (28. Oktober). Dann zeigt die ARD die Abendsendung „Wer weiss denn sowas XXL“. Ab 20.15 Uhr dürfen sich die Fans auf Promis wie Schlager-Superstar Andreas Gabalier, „Bergdoktor“-Schauspieler Hans Sigl, Schauspieler Christoph Maria Herbst sowie Andrea Berg und Franka Potente freuen.