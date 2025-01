Fall Thilo Mischke: Entscheidung der ARD steht fest

Anders als vorher angenommen wird Thilo Mischke (43) nun doch nicht der neue Moderator des ARD-Kultmagazines „ttt –titel, thesen, temperamente“.

So haben die Kulturchefinnen und Kulturchefs und die, bei der ARD-Gemeinschaftsproduktion „ttt – titel thesen temperamente“ involvierten Landesrundfunkanstalten, den Entschluss gefasst, von dem Journalisten als Moderator abzusehen.

ARD: Vorwürfe haben ein zu hohes Ausmaß angenommen

Nach der Bekanntgabe des Senderverbandes, dass Mischke die Nachfolge vom langjährigen ttt-Moderatoren Max Morr (65) antreten werde und er kurz vor Weihnachten offiziell vorgestellt wurde, machten sich gravierende Vorwürfe breit. So warfen Feministinnen dem Journalisten sexistisches Verhalten in der Vergangenheit vor.

Im Mittelpunkt steht sein 2010 erschienenes Buch In 80 Frauen um die Welt, in dem der Ich-Erzähler von einer Weltreise träumt, bei der er mit 80 Frauen schläft. Darüber hinaus sorgte Mischke 2019 in einem Podcast für Aufsehen, als er evolutionsbiologische Thesen äußerte: Er behauptete, der sogenannte ‚Vergewaltigungsdrang‘ von Männern habe dazu beigetragen, dass sich der Homo sapiens gegen den Neandertaler durchsetzen konnte.

Nach anfänglicher Rückendeckung der ARD folgte nun der Entschluss für die Beendigung der Zusammenarbeit.

ARD: Die Nachfolgerin von Mischke steht schon in den Startlöchern

Der Journalist selbst sei im Moment in einem Bewältigungsprozess der Vorkommnisse. In nächster Zeit würde er aber Stellung zur Angelegenheit nehmen.

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin erklärte weiterführend: „Wir setzen auf einen respektvollen, menschlichen Umgang – das gilt auch bei aller Kritik. Daher haben wir in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt, auch mit Thilo Mischke, den wir schätzen. Diese setzen wir in den nächsten Tagen fort und werden gemeinsam mit Thilo Mischke die Thematik journalistisch aufarbeiten.“

Eine Nachfolgerin für Thilo Mischke hat die ARD ebenfalls auserkoren. So übernimmt Siham El-Maimouni (39) die Moderation von „ttt – titel thesen temperamente.“