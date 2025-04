Panik bei TV-Dreh im Tierpark München: „Der ertrinkt doch“

Sie gehören zu den beliebtesten Sendungen im Programm von ARD, WDR und Co.: die Zoo-Geschichten aus den Tierparks und Zoologischen Gärten der Nation. Eine der beliebtesten Ausgaben ist dabei „Nashorn, Zebra und Co.“ aus dem Tierpark Hellabrunn in München. Hier leben Löwen, Nashörner, Erdmännchen und Co., begeistern Tag für Tag Tausende von Zuschauerinnen und Zuschauern. Selten jedoch kommen sie so nah an die Tiere heran wie in den Zoo-Geschichten der ARD.

Am 29. April zeigte der zur ARD gehörige Bayrische Rundfunk um 10.10 Uhr die Episode mit dem Titel „Nashornmama Rapti juckt die Haut“. Allerdings standen zu Beginn erst einmal die Löwen des Tierparks München im Fokus des Interesses. Die sollten zur Abkühlung nämlich gleich zwei komplette Wassermelonen bekommen.

Ein Löwe geht im Tierpark München auf Tauchstation

Die jedoch konnten die Tierpfleger Thomas Kaindl und Günter Eitel natürlich nicht in Scheibchen geschnitten auf einem Teller servieren. Viel zu gefährlich. Stattdessen warfen sie die Melonen den Löwen einfach in den Wassergraben.

++ Pfleger kommt abends in den Tierpark München: Er traut seinen Augen nicht ++

Groß-Katzen und Wasser? Auf den ersten Blick keine gute Kombi. Doch Löwenmännchen Benny entpuppte sich als mutige und gar nicht wasserscheue Raubkatze. Beherzt sprang der Löwe ins Wasser, schnappte sich die Melone und tauchte mit ihr erst einmal unter.

„Der geht ja unter, der ertrinkt doch“

Benny blieb jedoch so lang unter Wasser, dass der Sprecher der ARD-Serie dezent in Panik geriet. „Der geht ja unter, der ertrinkt doch“, rief der Sprecher besorgt. Doch nicht mit Benny … der ist nämlich ein echter Meisterschwimmer, blieb ganze 14 Sekunden unter Wasser.

Man muss aber sagen: Benny hat Erfahrung im Schwimmen. Er sei von Anfang an immer ins Wasser gehüpft, berichten die Münchner Pfleger. Und wenn dann da noch eine leckere, süße Wassermelone schwimmt, schwimmt es sich sicherlich noch ein bisschen besser.