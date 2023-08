ARD-Star packt über „Tatort“- und „Polizeiruf 110“-Gehälter aus: „So viel verdiene ich gar nicht“

Es war einer der packendsten, einer der spannendsten Krimis seit Langem: Der neue „Polizeiruf 110 – Du gehörst mir“ (ARD) spielte mit der Urangst jeder Mutter. Dem Verlust des eigenen Kindes. Und das aus gleich zwei Perspektiven. Zum einen der von Lana Stokowsky (gespielt von Hannah Schiller), der ihr Baby geraubt wird, zum anderen aber auch aus der Perspektive der Entführerin Inga Werner (gespielt von Franziska Hartmann), die zuvor ihr Baby verlor und nun versuchte, mit dem entführten Kind die Lücke zu füllen, die ihr Baby hinterlassen hatte.

Ein brillanter Krimi, auch wegen Felix Vörtler, der im Magdeburger „Polizeiruf 110“ die Rolle des Uwe Lemp spielt und durch unglückliche Zufälle zwischen die „Schusslinien“ geriet. Im Interview mit dieser Redaktion sprach ARD-Star Vörtler darüber, welch beeindruckendes Erlebnis dieser Dreh gewesen sei.

Felix Vörtler über den neuen „Polizeiruf 110“

„Es war eine tolle Reise, auch wenn sie keinen Spaß gemacht hat“, beschreibt Vörtler die Arbeiten am neuen „Polizeiruf 110“, spricht aber auch über die Gehälter, die „Polizeiruf 110“- und „Tatort“-Schauspieler für ihre Arbeit bekommen.

Hintergrund: In der NDR-Show „Inas Nacht“ hatte Anneke Kim Sarnau, die im Rostocker „Polizeiruf 110“ die Rolle der Katrin König spielt, über die finanziellen Unterschiede zwischen „Polizeiruf 110“ und dem „Tatort“ gesprochen. „Auf jeden Fall kriegt der Tatort mehr Geld, obwohl die die gleiche Qualität herstellen müssen“, so Sarnau.

Wie unterscheiden sich die ARD-Krimis „Polizeiruf 110“ und „Tatort“?

Eine Aussage, die Felix Vörtler, der auch in neun „Tatort“-Krimis mitspielte, so nicht teilen konnte. „Da hat sie mehr Informationen als ich. Das kann sein. Aber meine Gage ist dieselbe, ob ich jetzt im ‚Polizeiruf‘ oder im ‚Tatort‘ arbeite. Es kann natürlich sein, dass die Produktion blutet, weil ich so viel Geld bekomme (lacht). Nein, so viel verdiene ich gar nicht“, scherzte Vörtler im Interview mit dieser Redaktion.

Abweichungen zwischen den beiden Filmreihen sieht er kaum noch. „Ich sehe da keine Unterschiede. Außer, dass der ‚Polizeiruf‘ die Ost-Historie hat. Früher hatten sie viel mehr Färbung. Diese Trennung Ost und West – das gibt es heute gar nicht mehr“, so Vörtler. Hier kannst du das ganze Interview mit dem „Polizeiruf 110“-Star lesen.