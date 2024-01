ARD: „Tagesthemen“-Sprecherin macht vor laufender Kamera Schluss – „Jetzt reicht’s auch“

Die „Tagesthemen“ gehören für viele ARD-Zuschauer zum absoluten Pflichtprogramm. Seit über 40 Jahren werden hier die aktuellen Nachrichten und Themen aufgegriffen, oft über Jahre von den gleichen Sprechern.

Fans des ARD-Klassikers müssen nun allerdings mit einer Änderung klar kommen. „Tagesthemen“-Moderatorin Aline Abboud verlässt vorerst ihren Posten, wird von einer anderen Sprecherin ersetzt. Ihren Abschied gab Abboud selbst vor laufender Kamera bekannt – genauso wie den Grund.

ARD: „Tagesthemen“-Sprecherin verabschiedet sich

Am Sonntagabend (7. Januar) war es soweit. Aline Abboud verabschiedet sich in der ARD-Nachrichtensendung von den Zuschauern und gab auch den Grund an: So tausche sie den „Tagesthemen“-Tisch erst einmal mit dem Wickeltisch, denn die 35-Jährige ist hochschwanger.

Auch auf Instagram fand Aline Abboud noch Abschiedsworte, posierte in den Räumlichkeiten der Nachrichtenshow mit Blumenstrauß und rausgestreckter Zunge.

„So liebe Leute, ich geh‘ jetzt mal ein Kind gebären. Letzte Sendung vor Baby-Pause. Das war’s. Jetzt reicht’s auch“, erklärt die Journalistin in ihrem Beitrag von Montag (8. Januar). Das vorläufige Ende fällt ihr aber offenbar nicht schwer, so schreibt sie weiter: „Für mich starten bald die besten Wochen, Monate und Jahres meines Lebens.“

ARD: Sie wird „Tagesthemen“-Nachfolgerin

Aline Abboud war seit September 2021 Sprecherin bei den „Tagesthemen“, sie wird nun von Julia-Niharika Sen vertreten, die gemeinsam mit Helge Fuhst mehrfach für die Hauptmoderatoren eingesprungen war.

Die Journalistin aus Kiel moderiert unter anderem das tägliche Nachrichtenformat „Hamburg Journal“, ist außerdem festes Mitglied der „Tagesschau“. Dort wird Sen auch weiterhin zu sehen sein.

„Ich freue mich darauf, die Themen, die wir in der ‚Tagesschau‘ oft nur kurz anreißen können, zu vertiefen, noch verständlicher zu machen und da, wo es schwierig wird, auch mal nachzuhaken“, so Julia-Niharika Sen zu ihrer neuen Aufgabe bei der ARD.