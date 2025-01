ARD-Star Stefan Mross: Fast hätte er es vergessen

Mensch Stefan, das war knapp. Ja, es gibt etwas zu feiern bei „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross. Nein, sein Geburtstag ist es nicht. Der ARD-Star feiert bekanntlich alljährlich am 26. November seinen Ehrentag. Nein, es war sein Bühnenjubiläum, das der Sänger und Trompeter beinahe aus den Augen verloren hätte.

So teilte Stefan Mross via Instagram ein Foto, das ihn und sein Wohnmobil in verschneiter Kulisse zeigte, dazu schrieb der ARD-Moderator: „Liebe Freunde, fast hätte ich gestern noch mein 37-jähriges Bühnenjubiläum vergessen. Dafür möchte ich die Gelegenheit nutzen und einfach mal „DANKE“ sagen! In der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich! Liebe Grüße aus Österreich.“

Stefan Mross vergaß fast sein Jubiläum

Ach, wie schön. 37 Jahre. Wahnsinn. Eine verdammt lange Zeit, steht Mross schließlich bereits seit seinem dreizehnten Lebensjahr auf den Bühnen der Welt. Seinen Startschuss gab der damalige Teenager bei Volksmusik-Legende Karl Moik. Der hatte Stefan Mross einst auf einer Hochzeit entdeckt, holte ihn in seine Sendung „Wie die Alten sungen“.

Der Startschuss für eine steile Karriere. Am 1. Juli 1989 gewann Mross mit dem Titel Heimwehmelodie den Grand Prix der Volksmusik für Österreich, 1994 nahm Mross für Deutschland beim Grand Prix der Volksmusik teil, wurde hinter Henry Arland zweiter. Seit 2005 moderiert Stefan Mross die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“.

Seine Fans jedenfalls sind stolz auf ihren Stefan. „Herzlichen Glückwunsch zum 37. Bühnenjubiläum. Mach bitte weiter so. Freue mich schon auf ‚Immer wieder sonntags’“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Ein anderer Fan schreibt: „Von Herzen meinen Glückwunsch, Stefan.“ Und ein Dritter jubelt: „Herzlichen Glückwunsch und auf viele weitere erfolgreiche Jahre.“ Dem können wir uns natürlich nur anschließen.

