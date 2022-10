ARD: Florian Silbereisen weint bittere Tränen in TV-Show – nur seine engsten Freunde kennen den Grund

Der wohl emotionalste Moment des „großen Schlagerjubiläums“ in der ARD war Florian Silbereisens Tränenausbruch. Der Moderator musste in der Sendung am Samstagabend (22. Oktober) sichtlich mit seinen Gefühlen kämpfen.

Ausgelöst wurde die emotionale Achterbahnfahrt durch einen Überraschungsauftritt, von dem der ARD-Moderator nichts ahnte. Als dann auch noch eine Ballade gespielt wurde, die davon handelte, niemals aufzugeben, brachen bei Florian Silbereisen alle Dämme.

Wegen kranker Mutter? Florian Silbereisen weint in ARD-Show

Normalerweise war es Florian Silbereisen, der seine Gäste mit einer Überraschung aus der Fassung brachte. Dieses Mal jedoch sollte der Schlagerstar selbst erwischt werden – und das war seinen Kollegen mehr als gelungen. Gegen 22 Uhr stand plötzlich die Sängerin Nena auf der Bühne und performte einen Song, der an diesem Abend nur für Florian bestimmt war.

Es handelte sich um die Ballade „Wunder geschehen“. Als die ersten Töne erklangen, schlug sich der Moderator überwältigt die Hände über dem Kopf zusammen. Er wusste genau, was ihm die Musikerin mit diesem Auftritt sagen wollte. Nenas Songauswahl war als ein „Gib nicht auf, ich bin für dich da“ zu verstehen.

Worauf diese Botschaft genau bezogen war, behielten sowohl Nena als auch Florian für sich. Die Freunde und treuen Fans des Fernsehstars konnten sich jedoch denken, was den 41-Jährigen aktuell umtreibt. Ende August berichtete die „Bild“-Zeitung, dass Florians Mutter Helga einen Schlaganfall erlitten habe.

Zu seiner Mutter Helga pflegt Florian Silbereisen ein sehr enges Verhältnis. Foto: IMAGO / VISTAPRESS

Die 71-Jährige sei sofort auf die Intensivstation einer Münchner Klinik gebracht worden. Ihr Gesundheitszustand musste rund um die Uhr bewacht werden. Auch Helgas fünf Kinder sollen ihr die ganze Zeit über beigestanden und sie täglich im Krankenhaus besucht haben. Schwere Stunden für Florian Silbereisen, der ein besonders enges Verhältnis zu seiner Mama pflegt. Viel mehr ist derzeit nicht über Helgas Zustand bekannt, dennoch hieß es im Bericht der „Bild“-Zeitung, dass der Schlaganfall durchaus schwere Folgen mit sich gebracht haben könnte.

ARD-Moderator deutet an: „Das schenkt mir sehr viel Kraft und Trost“

Wie sehr ihn die familiäre Situation noch belastet, konnte man Florian Silbereisen am Samstagabend bei Nenas Auftritt anmerken. Bei den Zeilen „Nicht verzweifeln, denn da holt dich niemand raus. Komm steh selber wieder auf. Wunder geschehen, ich hab’s gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen“ füllten sich die Augen des Moderators mit Tränen. Unauffällig versuchte er sich sie aus dem Gesicht zu wischen.

Nach dem Auftritt schien Florian noch völlig durch den Wind, doch die Show musste weitergehen. Nach einer innigen Umarmung bedankte er sich bei Nena: „Du hast mich hier echt erwischt. Dieses Lied bedeutet mir wahnsinnig viel und das schenkt mir sehr viel Kraft und Trost.“ Er habe sich „echt zusammenreißen“ müssen, da der Song „sehr sehr besonders“ für ihn sei.

Weitere TV-News:

Immer wieder stockte der ARD-Star in seinem Gespräch mit der „99 Luftballons“-Sängerin, so als müsste er gegen den Kloß in seinem Hals ankämpfen. Bei einer weiteren Umarmung der beiden betonte Nena noch einmal: „Nicht verzweifeln. Wir verzweifeln nicht.“ Was dabei in dem Schlagerstar vorging, konnten nur seine engsten Bezugspersonen ahnen.