ARD ändert plötzlich das Programm – SIE ist der Grund

Die ARD-Zuschauer müssen sich kommende Woche umstellen, denn der Sender plant eine spontane Programmänderung.

Es ist kein Geheimnis, dass Sahra Wagenknecht (Die Linke) eine neue Partei gründen will. Sie ist nun auch der Grund für die Änderung im ARD-Programm.

ARD: Spontane Programmänderung!

Eigentlich war für Mittwoch (25. Oktober) die Ausstrahlung der Dokumentation „ARD Story: Der Bruch. Sahra Wagenknecht und Die Linke“ vorgesehen. Doch „aus aktuellem Anlass“, wie der Sender mitteilt, wird die Sendung nun im Programm vorgezogen und schon am Montag um 22.50 Uhr ausgestrahlt.

Warum ausgerechnet Montag?

An dem Tag wird Sahra Wagenknecht aller Voraussicht nach in der Bundespressekonferenz in Berlin den Verein „BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ vorstellen – eine Vorstufe für ihre Parteigründung. BSW steht für „Bündnis Sahra Wagenknecht“. Die eigentliche Gründung einer neuen Partei könnte dagegen erst im Januar erfolgen. Aus Finanzierungsgründen.

Für den nun am Mittwochabend freigewordenen Sendeplatz wird die ARD jetzt den dritten Teil der Reihe „ARD Wissen“ mit dem Titel „Legendäre Experimente: Robbers Cave“ ausstrahlen.

Die Doku zu Wagenknecht können die Zuschauer bereits einen Tag vor der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek abrufen.