ARD schmeißt kurzfristig das Programm um – der Grund ist ernst

Am Freitag (13. Oktober) kündigt die ARD eine kurzfristige Programmänderung an. Im Abendbereich müssen die Zuschauer umplanen. Denn der öffentlich-rechtliche Sender verschiebt eine Dramaserie kurzerhand weiter in den Abend und schafft somit Platz für ein Nachrichtenspezial.

ARD plant Programm um

Immer wieder kommt es vor, dass die Sender spontan ihr Programm umstrukturieren. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein: Aktuelle Notlagen, verlängerte Live-Sendungen oder Spezialausgaben einer Sendung machen der Planung öfter mal einen Strich durch die Rechnung.

So auch am Freitag (13. Oktober). Denn alle Serienfans von „Nackt über Berlin“ müssen sich an diesem Abend etwas gedulden. Der Grund: Die ARD schiebt ein „Weltspiegel extra“ um 22.20 Uhr dazwischen. Dort wird eine kurze Reportage über die aktuellen Zustände in Israel gezeigt.

ARD: Sondersendung verschiebt Dramaserie

Laut Programmbeschreibung der ARD geht es konkret um folgende Inhalte: „Sechs Tage nach dem Angriff der radikal islamischen Hamas kehrt Or Gat das erste Mal in sein Kibbutz Be’eri, nahe dem Gazastreifen, zurück. Er war nicht zu Hause, als die Hamas kam und dort gewütet hat – seine Rettung. Doch seine Mutter, Schwester und Schwägerin werden vermisst. Seit Samstag herrscht Krieg in Nahost, die Terrororganisation Hamas und das israelische Militär bekämpfen sich. Mehr als tausend Menschen sind bislang auf beiden Seiten gestorben. Experten vermuten, dass Israel bald eine Bodenoffensive im Gaza-Streifen startet, um die Hamas dort zu bekämpfen. Was bedeutet so ein Einsatz, gerade auch für die Zivilisten, die in dem schmalen Küstenstreifen leben? Außerdem geht der „Weltspiegel extra“ der Frage nach, wieso die Hamas Israel gerade jetzt angegriffen hat.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Laut Programm geht das Nachrichtenspezial allerdings bloß 15 Minuten. Die sechs Folgen der Dramaserie „Nackt über Berlin“ werden demnach ab 22.35 Uhr gezeigt.