ARD-Überraschung zum Jahresende: Silbereisen-Fans in heller Aufregung

Abends wird es schneller dunkel, morgens später hell, die Temperaturen sinken und die Regenwahrscheinlichkeit steigt – es wird Winter. Und damit nähern wir uns auch so langsam dem Jahresende. Na klar, für Weihnachts- und Silvesterplanungen ist es bei den meisten noch ein wenig früh. Große TV-Sender wie beispielsweise die ARD können ihr Programm aber nicht erst kurz auf knapp festlegen. Und so sickern auch jetzt schon die ersten Programmhighlights zu den Feiertagen durch.

Das ZDF beispielsweise wird in diesem Jahr wieder die „Helene Fischer Show“ ins Quotenrennen schicken, während die ARD es mit dem einstigen Freund der Schlagerkönigin versucht. Das gab der Sender am Sonntag (22. Oktober 2023) bekannt.

Florian Silbereisen im ARD-Quiz

Allerdings nicht mit einer Schlagersendung, die feiert Flori mit dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ schließlich schon Anfang Dezember (genauer gesagt am 2. Dezember), sondern mit einer Quizshow.

Am 30. Dezember, also kurz vor dem Jahreswechsel, zeigt die ARD „2023 – das Quiz“. Moderiert wird die Ratesendung von Kai Pflaume. Mit dabei ist aber auch die Crème de la Crème der deutschen Moderatoren-Szene. „Das Rateteam des Rateshow-Klassikers hat sich nicht geändert: In „2023 – das Quiz“ treten erneut Günther Jauch (er hat bisher vier Mal gewonnen), Barbara Schöneberger (bisher zwei Mal gewonnen), Jan Josef Liefers (bisher vier Mal gewonnen) und Florian Silbereisen (bisher einmal gewonnen) an“, verriet die ARD.

ARD zeigt Quiz am 30. Dezember

Weiter verspricht der Sender: „In ‚2023 – das Quiz‘ stehen die wichtigsten und emotionalsten Ereignisse des Jahres im Mittelpunkt – die Menschen, mit denen Deutschland gelacht oder geweint hat, über die gesprochen oder gestaunt wurde. Auch in diesem Jahr gibt es neben den ganz großen Nachrichten-Themen viele Geschichten, die Menschen in Deutschland bewegten. Neben dem Rateteam erwartet Kai Pflaume spannende Gäste, die in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht haben, unter anderem einen echten Weltstar.“

Mehr Nachrichten:

Wer das sein wird, das verriet der Sender noch nicht. Dafür gab es schon einen Blick in die Fragen. „In ‚2023 – das Quiz‘ geht es zum Beispiel um den Piraten-Look des Bundeskanzlers, die Krönung von King Charles, Künstliche Intelligenz, den Ampelzoff, Barbie und Ken, den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann oder um die deutsche Mannschaft, die spektakulär die Basketball-WM gewonnen hat.“ Ausgestrahlt wird die Sendung um 20.15 Uhr.