ARD: Nach der Ausstrahlung von „Mordnacht“ knallen die Korken

Nach den wilden Feierlichkeiten des Ersten Mai fielen sicherlich eine Vielzahl von Menschen abends erschöpft aufs Sofa. Um den Tag entspannt ausklingen zu lassen, sendete die ARD einen spannenden Kriminalfall mit dem Titel „Mordnacht“.

In der unterhaltsamen Krimikomödie des Senders ARD möchte Gabriel, gespielt von Schauspieler Maximilian Brückner, seinen Ruf in seinem Heimatort Heiterstorf vor den Toren Hamburgs wiederherstellen. Nun herrscht zwei Tage nach der Ausstrahlung zur Prime-Time Gewissheit.

ARD feiert großen Erfolg

Das Hamburger Abendblatt bezeichnet den ARD-Spielfilm als „kurzweiliges Katz-und-Maus-Spiel – mit humorvoller Leichtigkeit.“ Demnach hat die Krimikomödie „Mordnacht“ ihr Ziel der seichten Unterhaltung scheinbar erfüllt. Dieser Erfolg spiegelt sich auch in den Einschaltquoten wieder. Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, machte „Mordnacht“ die ARD zum reichweitenstärkste Sender zur Primetime am Dienstag (30. April).

Stolze 5,20 Millionen Menschen schauten sich den ARD-Spielfilm am Dienstagabend an. Der Marktanteil von „Mordnacht“ lag bei 21,7 Prozent, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen immerhin bei 11,1 Prozent. Knapp hinter dem Spielfilm lag die ZDF-Show „Terra X“ mit 11,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 8,9 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Demnach lag die ARD am Dienstagabend quotentechnisch weit vorne.

Das deutsche Fernsehpublikum scheint nach wie vor im Krimifieber zu sein. Die Ausstrahlung von neuen Krimiserien und Spielfilmen kommt bei den Zuschauern immer gut an.