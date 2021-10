ARD-Moderatorin Mareile Hoeppner: Sexy Bikini-Fotos – „Einfach nur wow“

Raus aus dem kalten und verregneten Deutschland und rein ins sonnige Griechenland. Den Traum haben wohl gerade die meisten Menschen, die mit Schal und Regenjacke bewaffnet durch die Straßen ziehen. Eine, die anscheinend keine Lust mehr auf Regen und Sturm hatte, war ARD-Moderatorin Mareile Höppner.

Die ARD-Frau, die im Ersten das Boulevard-Magazin „Brisant“ moderiert, weilt derzeit in Griechenland und lässt es sich sichtlich gut gehen.

ARD-Moderatorin Mareile Höppner nimmt sich eine Auszeit in Griechenland

So teilte die 44-Jährige ein Foto, dass sie lediglich mit Bikinioberteil, Hotpants und einem Drink in der Hand zeigt. Die Sonne scheint der Moderatorin ins Gesicht. Herrlich. Das sehen auch die Fans so.

Das ist Mareile Höppner:

Mareile Höppner wurde am 12. Mai 1977 in Hamburg geboren

Ihre TV-Karriere startete Höppner bei RTL

Von 2004 bis 2006 moderierte Mareile Höppner die ProSieben „Newstime“

Danach ging es zu Sat.1

Von 2009 bis 2012 war sie Gastgeberin des MDR-Talks „Riverboat“

Seit 2008 moderiert die Hamburgerin das ARD-Magazin „Brisant“

„Heiß, sexy und wunderschön“, schreibt beispielsweise ein Follower der „Brisant“-Moderatorin. Und ein anderer ergänzt: „Einfach nur wow.“

ARD-Star Mareile Höppner: „Griechenland klappt die Stühle hoch“

Mareile Höppner selbst genießt die Ruhe und Entspannung in Griechenland. „Einen wunderschönen, faulen guten Tag“, wünscht sie ihren Fans. Und weiter: „Ich weiß, draußen dreht sich die Welt gerade schnell weiter, aber hier ist sie gefühlt angehalten. Griechenland klappt die Stühle hoch. Es ist einfach schön.“ Ja, das glauben wir ihr aufs Wort.

Weniger Schönes mussten die ARD-Zuschauer zuletzt vom Sender selbst erfahren. Der hatte sich nämlich entschieden eine Sendung nach zehn Staffeln abzusetzen. Ein Schock für viele Fans.