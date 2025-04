Ex-ARD-Star orientiert sich um – „Will hoch hinaus“

Die ehemalige ARD-Schauspielerin Liz Baffoe (55) wurde durch ihre zwölfjährige Schauspielrolle als „Mary Sarikakis“ in der beliebten Vorabendserie „Lindenstraße“ bekannt.

Doch nun hat sie einen ganz neuen beruflichen Weg eingeschlagen und sich ihren Herzenstraum erfüllt. An welchem Ort könnten sie Fans demnächst zu sehen bekommen?

Ex-ARD-Star Liz Baffoe hörte auf ihr Herz

Am 1. März startete Liz Baffoe eine Ausbildung zur Flugbegleiterin. Gegenüber der „Bild“ gab sie Einblicke in ihre spannende neue Herausforderung. „Warum ich die Ausbildung mache? Ich will hoch hinaus“, antwortete sie kurz und knapp.

Die reine Ausbildung dauere lediglich sechs Wochen. Nach ihrer Aussage sei es nie zu spät, neue Wege einzuschlagen. Was für andere Prominente eine Horrorvorstellung wäre, stellt für die 57-Jährige jedoch überhaupt kein Problem dar.

So könne es die ehemalige ARD-Schauspielerin kaum erwarten, ihre Freunde, Familie oder auch an Fans an Bord begrüßen zu dürfen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Liz Baffoe wird künftig zwei Jobs miteinander vereinen

In einem aktuellen Instagram-Reel präsentierte sie sich freudestrahlend im Stewardessen-Outfit zusammen mit anderen Anwärtern und teilte stolz aktuell veröffentlichte Magazinberichte.

Im Hintergrund lief die Ballade „Never Stop Dreaming“ von MysteryWolf818 – ein Lied, das mit seiner Botschaft wohl besser kaum zu ihrem Lebenswandel passen könnte.

Trotz ihrer neuen Herzensangelegenheit wird Liz Baffoe weiterhin als Schauspielerin aktiv bleiben.