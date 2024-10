ARD: Linda Zervakis zögert bei „Hirschhausen-Show“ – „Muss ich?“

Wozu sind wir Menschen fähig? In der neuen Ausgabe der „Hirschhausen-Show“ in der ARD präsentiert Moderator Eckart von Hirschhausen den Zuschauern wieder unglaubliche Beispiele, was manch Homo sapiens so drauf hat.

Im Studio zu Gast sind dabei Smudo, Lutz van der Horst, Katrin Bauerfeind und Linda Zervakis. Und Letztere gerät plötzlich ganz schön ins Schwitzen, als von Hirschhausen ihr diese eine Frage stellt!

ARD: Plötzlich kippt die Stimmung von Linda Zervakis

Die „Hirschhausen-Show“ lässt die Zuschauer am Samstagabend (26. Oktober) wieder einmal staunen. Ein Billard-Profi beweist zum Beispiel, dass er es schafft, jede Kugel zu versenken, und eine Gedächtniskünstlerin stellt ihr herausragendes räumliches Vorstellungsvermögen unter Beweis, indem sie Origamifiguren nur anhand ihrer Faltmuster erkennt.

+++ Ingo Zamperoni: Knackt er den Jackpot? ARD-Moderator feiert große Premiere +++

Da sind auch die Prominenten im Studio baff. Darunter Linda Zervakis, die gemeinsam mit Katrin Bauerfeind um bis zu 20.000 Euro für den guten Zweck kämpft. Zunächst hat sie dabei gut lachen, doch als Eckart von Hirschhausen sie auf etwas Extremes anspricht, ist die gute Stimmung plötzlich verflogen.

Eckart von Hirschhausen spricht krasse Aktion an

„Du bist für eine Sendung sogar aus einem Flugzeug gesprungen“, erklärt der Moderator und erinnert die ehemalige „Tagesschau“-Moderatorin an eine krasse Aktion. „Genau, ich bin aus einem Flugzeug 3.000 Meter und habe einen Fallschirmsprung gemacht“, gesteht sie daraufhin.

„Da ist man ja eh voller Adrenalin, wenn man gefragt wird und sagt sich, wenn ich das jetzt nicht mache, dann können sie die Sendung nicht zeigen, also machst du es. Und oben denkst du, mir doch egal, ob sie die Sendung zeigen können oder nicht“, beschreibt Zervakis ihre Emotionen von damals.

Frage wirft Zweifel bei Linda Zervakis auf

Als sie dann fast auf dem Boden angekommen sei, hätte sie Adrenalin und Glücksgefühle gehabt, die sich anfühlten, „als hätte man Bitzelwasser getrunken“. Nach diesen Schilderungen will Eckart von Hirschhausen dann wissen, ob sie es nochmal machen würde.

Linda Zervakis zögert zunächst und antwortet schließlich: „Vielleicht“. „Bisschen zu lange gezögert“, stellt der Moderator schließlich fest und wirft damit offenbar Zweifel bei der 49-Jährigen auf. „Muss ich?“, fragt sie nervös – doch natürlich muss sie an diesem Abend aus keinem Flugzeug springen!