ARD-Star total baff: „Hätte ich nicht für möglich gehalten“

Die ARD dürfte in Sachen Krimi-Sendungen die Konkurrenz in den Schatten stellen. Von „Tatort“ über „Polizeiruf 110“ bis hin „SOKO Wismar“: das Angebot beim öffentlich-rechtlichen Sender scheint grenzenlos. Auch die Serie „Kommissar Dupin“ feierte in der Vergangenheit große Erfolge.

Zehn Jahre ermittelt ARD-Star Pasquale Aleardi in der Rolle des „Kommissar Dupin“. Zum Jubiläum gibt es eine neue Folge namens „Bretonischer Ruhm“ für die Fans, welche am 28. März im TV-Programm laufen wird. In einem Interview mit dem Sender spricht Hauptdarsteller Pasquale Aleardi nun Klartext über seine Zeit als Kommissar.

ARD-Schauspieler Pasquale Aleardi über seine Rolle

Seit nun zehn Jahren ist Pasquale Aleardi fester Teil der Sendung. In dem ARD-Interview lässt er seine Anfangszeit nochmal Revue passieren. „Am ersten Drehtag war ich sehr aufgeregt und nervös, aber auch entschlossen, einen beweglichen, komplexen, sehr eigenen Charakter zu kreieren.“

Weiter heißt es: „Dass wir mit der Reihe so erfolgreich werden und einen großen Beitrag

nicht nur zum Tourismus in der Region, sondern auch zur deutsch-französischen

Freundschaft beitragen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Seit zehn Jahren

einmal im Jahr in dieser herrlichen Gegend einen „Dupin“-Roman verfilmen zu

dürfen, ist ein Geschenk.“

ARD: DARUM geht es in dem neuen Krimi

Die ARD beschreibt den 12. Teil von „Kommissar Lupin“ wie folgt: „In der herrlichen Weinregion des Muscadet macht ein Mord an einem Gutsbesitzer dem frischgebackenen Ehepaar Georges und Claire Dupin deren gerade begonnenen Flitterwochen zunichte. Hin- und hergerissen zwischen Privat- und Berufsleben muss Pasquale Aleardi alias Kommissar Dupin die Ermittlungen zu seinem zwölften Fall „Bretonischer Ruhm“ aufnehmen – und kommt zwischen großen Weinen und alten Namen schicksalhaften Geheimnissen auf die Spur.“

Die neue Folge „Kommissar Dupin – Bretonischer Ruhm“ läuft am 28. März 2024 im TV. In der Mediathek ist sie allerdings schon zwei Tage vorher, ab dem 26. März, verfügbar.