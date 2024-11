Jörg Wontorra: ARD-Star plötzlich hinter Gittern – „Hätte ich nicht erwartet“

Wenn man an einen entspannten Aufenthalt in Marbella denkt, kommen einem wohl Sonne, Strand und vielleicht ein kühles Getränk in den Sinn. Doch für die deutsche ARD-Ikone Jörg Wontorra (75) nahm der Trip ins sonnige Spanien eine überraschende Wendung. Laut „Bild“-Informationen landete Wontorra hinter Gittern.

Man stelle sich vor: Kaum steht man im Hardrock-Hotel in Marbella bereit, um ein prestigereiches Golf-Event zu organisieren, da klopft plötzlich die spanische Guardia Civil an die Tür. Was wie der Anfang eines verrückten Films klingt, wurde für den beliebten TV-Moderator, wie „Bild“ berichtet, zur bitteren Realität.

ARD-Star wurde in Spanien verhaftet

Wontorra, der mit seinen 75 Jahren eigentlich in den wohlverdienten Ruhestand hätte gleiten können, fand sich stattdessen hinter schwedischen Gardinen wieder – und das alles wegen eines Verkehrsdelikts, von dem er nicht einmal wusste, dass es existiert. Kein offizieller Wohnsitz in Spanien, und zack, flattert eine längst vergessene polizeiliche Vorladung in sein Leben, die ihn nun in eine Zelle in Marbella befördert.

„Ich habe schon viel erlebt“, erklärte Wontorra der „Bild“-Zeitung, „aber dass ich mit 75 noch eine Knastzelle von innen sehe, hätte ich auch nicht erwartet.“ Und so fand sich der Vater der bekannten Moderatorin Laura Wontorra plötzlich in einer Situation wieder, die seine Nerven auf eine harte Probe stellte. Drei lange Stunden verbrachte er hinter Gittern, bis sein Anwalt schließlich die Freilassung erwirken konnte.

Doch was bleibt von diesem turbulenten Kapitel? Sicherlich eine Geschichte, die Wontorra seinen Enkelkindern erzählen kann – und vielleicht ein kleines bisschen mehr Vorsicht bei zukünftigen Auslandsreisen.