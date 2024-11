Große Sorge um Horst Janson – ARD-Star erneut in der Klinik

Er wurde durch TV-Shows wie die „Sesamstraße“ oder der ARD-Fernsehserie „Salto Mortale“ einem breiten Publikum bekannt und sorgte stets für Unterhaltung. Jetzt kämpft Schauspieler Horst Janson in einer Klinik erneute mit gesundheitlichen Problemen.

Nach einem Schlaganfall, einem Sturz und einer Hirnblutung infizierte sich der 89-Jährige nun mit einem Krankenhaus-Keim. Die Sorge um ihn ist groß.

ARD-Star bangt um seine Gesundheit

Schauspieler Horst Janson erholte sich gerade erst von seinem Sturz in einer Reha-Einrichtung – oder sollte es zumindest. Doch laut übereinstimmenden Berichten von der „Freizeit Revue“ und der „Bild“ infizierte sich der 89-Jährige dort mit einem gefährlichen Krankenhaus-Keim.

Das Bakterium hat bislang die Haut besiedelt, könnte aber bei einer Ausbreitung ins Innere des Körpers lebensbedrohlich werden. Um das zu verhindern, erhält Janson rund um die Uhr medizinische Pflege.

ARD-Star: Ehefrau weicht nicht von seiner Seite

„Er bekommt Antibiotika, wird alle zwei Stunden gewaschen und eingecremt“, schildert seine Frau Hella Ruthardt in der „Freizeit Revue“ die Situation. Die Isolierung ihres Ehemannes sei streng, Besuch nur in vollständiger Schutzkleidung erlaubt. Trotz der Vorsichtsmaßnahmen weicht Ruthardt nicht von seiner Seite: „Ich wache Tag und Nacht an seinem Bett.“

Eine enge Freundin der Familie ergänzt im Gespräch mit der „Bild“: „Sein Zustand ist besorgniserregend, aber geistig ist er ganz klar und bekommt alles mit.“ Die Ärzte setzten alles daran, den Keim zu besiegen und Janson nach Hause zu bringen.

Für den Schauspieler ist dies der nächste gesundheitliche Rückschlag: Nach einem leichten Schlaganfall im Frühsommer stürzte er vor Kurzem in seinem Münchner Haus, erlitt dabei eine Hirnblutung und brach sich seine Hand. Eigentlich sollte die Reha ihm jetzt Erholung bringen – doch nun beginnt der nächste Kampf um seine Gesundheit.