„Tatort“: Neues Frankfurter Ermittler-Duo – DIESE Neuerung wird Fans stutzig machen

Am 29. September war es so weit und Fans des Frankfurter „Tatorts“ mussten sich von dem allseits beliebten Ermittler-Duo Janneke und Brix verabschieden. In „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n“ lösten die Kommissare ihren letzten Fall. Fast zehn Jahre sorgten die Schauspieler Margarita Broich und Wolfram Koch in ihren Rollen für beste Fernsehunterhaltung.

Doch nun ist es für die Zuschauer der beliebten ARD-Krimiserie an der Zeit, nach vorne zu schauen. Denn vor kurzem wurde das neue Ermittlerteam des Frankfurter „Tatorts“ bekannt gegeben. In einer ersten Pressekonferenz stellten sich die Kommissare den Fragen der Journalisten und gaben erstaunliche Details über die neuen Fälle bekannt.

„Tatort“-Fans haben Grund zur Vorfreude

Die erste Pressekonferenz des neuen Frankfurt Ermittler-Duos wurde mit Vorfreude erwartet. Die Schauspieler Melika Foroutan und Edin Hasanovic werden ab dem kommenden Jahr die Kommissare Maryam Azadi und Hamza Kulina verkörpern. Maryam ist eine aus dem Iran stammende und in Frankfurt lebende Kriminalhauptkommissarin, die eine besonders gute Menschenkenntnis besitzt.

Hamza ist im Bosnienkrieg auf die Welt gekommen und mit drei Jahren mit seiner Mutter nach Deutschland gekommen. Er gilt als besonders ruhig und introvertiert. Beide Kommissare sollen Sympathiepunkte sammeln, der „Sommerhaus“-Produzent Jochen Laube bekräftigt: „Wir hatten Lust darauf, dass man am Sonntagabend einschaltet und denkt, dass man auf die Kommissar:innen richtig Bock hat.“

Auch die Chemie zwischen den „Tatort“-Kommissaren scheint zu stimmen. Edin Hasanovic geht sogar einen Schritt weiter und bekräftigt: „Ich hatte ein bisschen Angst zuzusagen. Es ist eine Ehre, aber man ist quasi auch Botschafter einer Stadt. Für mich war sie (Melika) der ausschlaggebende Punkt, das hier zu machen. Wir können sehr gut miteinander arbeiten.“

Besonders eine Neuerung wird eingefleischte Fans der Krimiserie stutzig machen. Denn im Frankfurter „Tatort“ wird ab dem kommenden Jahr ausschließlich in Cold Cases ermittelt. Der erste Fall der neuen Kommissare beruht auf einer wahren Gegebenheit aus dem Rhein-Main-Gebiet, der bis in die 1970er-Jahre zurückreicht. Bei den Ermittlungen soll jedoch Serientätern keine Bühne gegeben werden, stattdessen werden die Geschichten der Opfer und ihrer Angehörigen im Mittelpunkt stehen.

Ein wenig Geduld müssen Fans des „Tatorts“ jedoch noch aufbringen. Im Frühjahr 2025 werden die ersten zwei Fälle mit Maryam Azadi und Hamza Kulina als Ermittler-Duo gedreht, die Episoden werden jedoch erst im Herbst ausgestrahlt.