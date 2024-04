ARD-Sendung ohne ihn: TV-Star macht Pause

Fans der beliebten ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ müssen in der kommenden Staffel auf einen ihrer liebsten Jäger verzichten. Wie der Sender gegenüber dem Online-Portal DWDL bestätigte, wird Thomas Kinne, bekannt als der scharfsinnige „Quizdoktor“, nicht an der neuen Jagdsaison teilnehmen…

ARD: Darum brauch er eine Auszeit

Seit 2018 bereicherte Kinne das Format mit seinem umfangreichen Wissen und seiner einnehmenden Persönlichkeit. Doch diesmal hat der Jäger angekündigt, eine Pause einzulegen. Der Grund für die Auszeit ist ein persönlicher. Kinne möchte sich mehr Zeit für seine Familie nehmen und sich privaten Projekten widmen. Details zu diesen Projekten oder zur Länge seiner Auszeit wurden nicht bekannt gegeben.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die Abwesenheit des „Quizdoktors“ auf die Dynamik der Show auswirken wird. Einen direkten Ersatz für Kinne hat der Sender nicht angekündigt. Doch auch ohne ihn bleibt die Riege der Jägerinnen und Jäger mit sechs Mitgliedern darunter der „Quizgott“ Sebastian Jacoby und die „Schlagfertige“ Annegret Schenkel beeindruckend besetzt.

Die neue Staffel von „Gefragt – Gejagt“ startet am 13. Mai. Natürlich verspricht auch diese mit insgesamt 95 neuen Folgen spannende Unterhaltung für Quizfans. Fans können also beruhigt sein! Am gewohnten Sendeplatz montags bis freitags um 18 Uhr bleibt alles beim Alten, und auch Moderator Alexander Bommes wird die Zuschauer wie gewohnt durch die Sendung begleiten.