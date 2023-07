Die Quizsendung „Gefragt – gejagt“ wird unter ARD-Zuschauern immer beliebter. Kürzlich hatte der öffentlich-rechtliche Sender für die Sendung mit Moderator Alexander Bommes sogar extra Sendezeit freigeräumt, um für die Kandidaten und Jäger zur besten Sendezeit Platz zu machen.

So läuft „Gefragt – gejagt“ immer montags bis freitags um 18 Uhr in der ARD – doch wer an diesem Freitag (7. Juli) den Fernseher einschaltet, könnte enttäuscht werden. Denn „Gefragt – gejagt“ wird an diesem Tag einfach ersetzt!

ARD streicht „Gefragt – gejagt“ für DIESES Event

Statt mit einem spannenden Quiz geht es an diesem Freitag in der ARD sportlich zu. Den ganzen Tag zeigt der Sender die „Finals 2023“, ein alljährliches Sportevent, bei dem die Deutschen Meisterschaften verschiedener Sportarten an einem Ort ausgetragen werden.

Das ist „Gefragt – gejagt“:

wird seit Juli 2012 ausgestrahlt und von Beginn an von Alexander Bommes moderiert

ein Team von Kandidaten tritt gegen einen Profi-Quizspieler (den „Jäger“) an, um zuvor erspieltes Geld zu verteidigen

aktuelle Jäger sind unter anderem Sebastian Jacoby, Klaus Nagorsnik und Annegret Schenkel

In diesem Jahr finden die „Finals“ in der Metropolregion Rhein-Ruhr, also im Ruhrgebiet, in Köln und Düsseldorf sowie im Bergischen Städtedreieck (umfasst Wuppertal, Remscheid und Solingen) statt. Die Disziplinen, die an diesem Freitag ausgetragen werden (darunter die Tour die France, das Kanupolo der Frauen, Schwimmen, Turnen und Stabhochsprung) belegen das Programm der ARD bis 19.55 Uhr. Somit bleibt kein Platz für das beliebte „Gefragt – gejagt“-Quiz.

ARD: Nachschub schon in Sicht

Fans von Alexander Bommes und den Jägern müssen aber dennoch nicht lange auf neuen Ratespaß verzichten. So stehen in der ARD-Mediathek andere, bereits ausgestrahlte Folgen dieser Woche zum kostenlosen Anschauen zur Verfügung – und am Samstag (8. Juli) gibt es dann auch schon Nachschub.

Da läuft „Gefragt – gejagt“ dann nämlich gleich zwei Mal in der ARD: Einmal um 18 Uhr und einmal um 19 Uhr. Einziger Wermutstropfen: Die Episoden sind Wiederholungen vom Sommer 2022 – doch wenn man die Antwort schon kennt, macht das Raten vor dem TV-Bildschirm vielleicht umso mehr Spaß.