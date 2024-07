„Gefragt – Gejagt“: Rührender Abschied – Bommes erinnert an verstorbenen Jäger

In der ARD-Show „Gefragt – Gejagt“ wird es einfach nie langweilig! Mit scharfem Verstand und blitzschnellen Antworten begeistern die Kandidaten das Publikum, während die Jäger ihnen mit unerbittlichem Wissen auf den Fersen sind. Moderator Alexander Bommes führt dabei geschickt durch die Sendung, weiß mit seiner charmanten Art, wie man die Stimmung auflockert. Doch eine Ausgabe sorgte nun für einen echten Gänsehautmoment.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes ganz emotional

In der beliebten Quizshow „Gefragt – Gejagt“ war Klaus Otto Nagorsnik längst kein Unbekannter mehr. Als einer der gefürchtetsten Jäger beeindruckte er mit seinem enormen Wissen und seinem grandiosen Gedächtnis. Doch vor wenigen Wochen erschütterte sein plötzlicher Tod das Netz – Nagorsnik verstarb am 22. April 2024 im Alter von 68 Jahren.

Moderator Alexander Bommes verabschiedete sich auf Social Media rührend von seinem Kollegen: „Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude.“

Die ARD entschied sich, die bereits vorproduzierten Ausgaben der neuen Staffel in Gedenken an den gebürtigen Münsterländer auszustrahlen. Jetzt zeigte der Sender die letzte Folge mit dem Wissensgenie, was für reichlich Emotionen sorgte.

„Gefragt – Gejagt“ erinnert rührend an Nagorsnik

In der am 12. Juli ausgestrahlten Ausgabe von „Gefragt – Gejagt“ stand nicht nur das Wissen der Kandidaten im Mittelpunkt, sondern vor allem der Jäger. Für den verstorbenen Klaus Otto Nagorsnik blendete die ARD sogar eine Gedenktafel am Ende der Show ein. Besonders berührend war ein Satz, den Bommes zu Nagorsnik in der Sendung sagte.

Der Moderator scherzte mit dem Jäger nach einer Frage, die sich um das Thema Kontaktabbruch drehte: „Wenn Sie irgendwann nicht mehr kommen, sagen Sie mir vorher Bescheid, andersherum mache ich das auch.“ Nagorsnik versicherte: „Das mache ich.“ Das es dazu nicht mehr kommen würde, hätte Bommes damals wohl nicht geahnt.

Klaus Otto Nagorsnik hatte sich als Jäger seit Jahren einen Platz im Herzen der Zuschauer gesichert. Auf der Instagram-Seite der ARD-Sendung bewegte auch die „Gefragt – Gejagt“-Fans der Dialog zwischen dem Bibliothekar und Alexander Bommes. „Wie traurig“ oder „Da habe ich kurz geschluckt“, schrieben Fans. „Das macht so Gänsehaut“, betonte eine andere Userin.