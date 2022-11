ARD: Sender verabschiedet Kultmoderator – diese Worte überraschen

Am Montagabend (14. November) stand er zum letzten Mal für die Politiktalkshow „Hart aber fair“ vor der Kamera. Moderator Frank Plasberg hört nach 21 Jahren und fast 750 Sendungen auf.

Doch bevor er in seiner letzten Sendung das Kapitel „Hart aber fair“ endgültig schließen wollte, teilte der 65-Jährige noch etwas mit seinen ARD-Zuschauern: Einen Ratschlag, den er selbst erhielt.

ARD: Sender verabschiedet Kultmoderator Frank Plasberg

Seit 2001 war Frank Plasberg das Gesicht der Politikshow. Dort pflegte er stets einen selbstbewussten, harten Stil. Er wolle zum Beispiel nicht, dass die Sendung mitverbrannt werde, „wie bei einer Art Witwenverbrennung“, wenn er in Rente geht. Das wird sie nicht. „Hart aber fair“ wird nach einer kurzen Pause im kommenden Jahr mit einem Nachfolger wieder an den Start gehen. Ab Januar 2023 wird Louis Klamroth durch den „Hart aber fair“-Abend in der ARD führen.

ARD-Moderator Frank Plasberg und sein Nachfolger Louis Klamroth. Foto: WDR/Ansager & Schnipselmann/Julia Feldhagen

Frank Plasberg plant dagegen keine andere Sendung mehr. Produziert wird diese zwar auch weiterhin von der Produktionsfirma, bei der der Moderator einer der Geschäftsführer ist. „Aktiv“ werde er damit aber nichts mehr zu tun haben.

Die letzten 50 Sekunden der Sendung nutzte Frank Plasberg am Montagabend überraschenderweise noch schnell, um sich für die „vielen Ratschläge“ zu bedanken, die er zuvor erhielt. Einer war ihm ganz besonders in Erinnerung geblieben.

So riet ihm ein bekannter Professor, der einst selbst den Rat von seiner Frau erhielt: „Immer hell kleiden und gut riechen.“ Damit rechnete wohl niemand mehr! Für den ARD-Star stand aber fest: „Ich werd’s machen. Bleiben Sie sauber, tschüss!“