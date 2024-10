ARD-Star Elton: Dramatische Nacht nach Megapark-Besuch auf Mallorca

Es sollte ein schöner Partyabend werden. Ein Besuch beim Closing des Megapark, noch einmal zur Musik von Mickie Krause feiern. Doch der Abend auf Mallorca sollte ganz anders enden, als es sich ARD-Star Elton und seine Freunde wohl vorgestellt haben.

Mitten in der Nacht nämlich meldete sich Elton via Instagram bei seinen Fans. Im Hintergrund hört man nur das Prasseln des Regens, ein Gewitter war in der Nacht von Sonntag auf Montag über Mallorca gezogen, hatte die Straßen der beliebten Ferieninsel überflutet. Für Autos gab es kein Vorankommen mehr. Auch nicht für das Taxi des ARD-„Wer weiß denn sowas“-Stars.

Elton im Unwetter-Chaos auf Mallorca

Und so setzte der Fahrer Elton und seine Freunde einfach an einer Tankstelle ab. Von hier meldete sich Elton auch, hustend und fröstelnd schilderte er seinen Followerinnen und Followern die Situation. „Ich war eben im Megapark bei Mickie Krause und jetzt wollten meine Jungs und ich nach Hause. Beziehungsweise in unsere Urlaubsfinca. Er herrscht hier ein komplettes Unwetter, sodass der Taxifahrer uns einfach irgendwo an der Tankstelle herausgelassen hat. Denn die Straßen sind komplett überflutet, es geht nichts mehr“, so Elton.

Nur in Shirt und kurzer Hosen saßen sie nun in der Kälte, warteten auf die Rettung. Die jedoch kam nicht, und so mussten der ARD-Star und seine Freunde ihr Glück selbst in die Hand nehmen.

Elton: „Es war ein Erlebnis“

Zu Fuß ging es, nachdem das Unwetter in den (sehr) frühen Morgenstunden endlich aufgehört hatte, weiter gen Finca. Fünf Stunden seien sie ungefähr unterwegs gewesen. „Wenn das keine Lungenentzündung gibt, weiß ich auch nicht“, bilanzierte Elton noch vor dem Schlafengehen. Klar war aber, so der TV-Star: „Es war auf jeden Fall ein Erlebnis.“

Nun gut, aber wohl auch eines, auf das Elton und seine Jungs gut und gerne hätten verzichten können.