Eckart von Hirschhausen darf es endlich allen sagen: „Ein lang gehegter Traum“

Dr. Eckart von Hirschhausen darf eine neue Show in der ARD moderieren.

Er ist wohl der beliebteste und vor allem lustigste Arzt der Republik: Dr. Eckart von Hirschhausen. Zu seinen Auftritten pilgern Hunderte Menschen. Seine lehrreichen und meinungsstarken Auftritte im TV noch deutlich mehr.

Drum ist es wenig verwunderlich, dass die ARD die Arbeit mit Dr. Eckart von Hirschhausen noch ausweiten will. Und jetzt darf der Kabarettist auch endlich verraten, in welcher Weise dies zukünftig geschehen wird.

ARD: Dr. Eckart von Hirschhausen bekommt eine neue Sendung

So bekommt Dr. Eckart von Hirschhausen den Sendeplatz direkt vor der ARD-Tagesschau. „Wissen vor acht - Erde“, so der Name der neuen Hirschhausen-Sendung, soll sich ab dem achten November mit der Thematik der planetaren Gesundheit auseinandersetzen.

Das ist Eckart von Hirschhausen:

Eckart von Hirschhausen wurde am 25. August 1967 in Frankfurt am Main geboren

Er ist Mediziner, Kabarettist und Moderator

Eckart von Hirschhausen lebt in Berlin

Er hat mehrere Bücher geschrieben („Glück kommt selten allein“, „Die Leber wächst mit ihren Aufgaben“, „Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben...“)

Eckart von Hirschhausen verriet einst im Interview, dass er glücklich liiert sei. Das Thema Frau und Kinder hält er jedoch aus der Öffentlichkeit

Dr. Eckart von Hirschhausen soll in seiner neuen Sendung vermitteln, wie eng die menschliche Gesundheit mit der Gesundheit des Erdsystems verflochten ist.

ARD: Schon am 8. November geht's los

Für den 54-Jährigen eine tolle Chance, wie er selber sagt. „Mit diesem neuen Format erfüllt sich für mich ein lang gehegter Traum: neben den Unterhaltungs- und Dokumentationsformaten im Ersten auch meine Herzensthemen Klimawandel und Gesundheit den Menschen näher zu bringen. Denn das sind keine 'Modethemen', sondern eine Frage des Überlebens, zu der wir alle beitragen können“, so von Hirschhausen.

Die neue Show wird zunächst vom achten bis zum elften November ausgestrahlt. Sie wird 2022 mit 15 weiteren Folgen fortgesetzt, so die ARD.

