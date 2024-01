ARD-Silvestershow: Moderator Hans Sigl hat keine Lust auf Feier – DAS entgeht Zuschauern nicht

Das Jahr 2023 ist fast vorbei, der Countdown bis zum Jahreswechsel steht bevor. Die ARD-Zuschauer können sich auf einen Party-reichen Abend einstellen, denn pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr führen Hans Sigl und Francine Jordi durch den großen ARD-Silvesterabend.

Dabei hat der Moderator und „Bergdoktor“-Star Hans Sigl gar keine Lust auf eine große Feier.

ARD-Silvestershow: Hans Sigl hat keine Lust auf Feier

Wie kann das sein? Wird Hans Sigl in „Die große Silvester Show“ dann etwa nicht ordentlich mitfeiern, wenn seine hochkarätigen Gäste auf der Bühne alles geben?

Auftritte in der ARD haben unter anderem Stars wie Right Said Fred, die Kultband OMD, Loona, Vaya Con Dios, Hermes House Band, Mark Keller, Mike Singer, Christina Stürmer, Sarah Engels, Stefanie Heinzmann und Claudia Jung.

„Ich bin kein Silvester-Partygänger und schon gar nicht Feuerwerk und so. Das ist alles in Ruhe. Mit einem Glas Champagner zum Anstoßen vielleicht. Das war’s dann“, verriet Hans Sigl gegenüber der „Bild“. Wie also soll das gehen?

Ganz einfach!

ARD-Silvestershow nicht live

Die ARD-Silvestershow wurde bereits im November aufgezeichnet, eine Livesendung gibt es demnach nicht. Für den Moderator war die Aufzeichnung zunächst gar nicht so einfach, wie er beim Branchendienst „DWDL“ sagt. „Weil man selbst ja noch gar nicht so weit ist.“

Doch TV-Profi wie er ist, findet sich Hans Sigl schnell in die Silvesterrolle ein: „Aber dann geht es los, das Publikum und alle Beteiligten sind festlich gekleidet und plötzlich spürt man ‚Silvester‘. Wir haben alle zusammen angestoßen und uns ein gutes neues Jahr gewünscht. Jeder einzelne hat förmlich den 1.1.2024 gespürt. Und ich bin sicher, dass es ein gutes Jahr wird.“ Den ARD-Zuschauern wird sicher nicht entgehen, dass die Bilder aus der Show nicht live sind.

Und wenn sie am Abend vor dem Bildschirm mitfeiern, ist jetzt auch klar, was Moderator Hans Sigl währenddessen macht: Die Stille genießen.

„Die große Silvester Show“ startet um 20.15 Uhr in der ARD. Um Mitternacht wird dann zwischenzeitlich live nach Berlin ans Brandenburger Tor zur Silvesterfeier geschaltet, bevor Hans Sigl und Francine Jordi anschließend weiter aus dem ARD-Studio senden.