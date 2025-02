ARD-Reporter besucht Duisburg: Es passiert mehr als zwölf Mal in einer Stunde

Die Bundestagswahl steht vor der Tür und selten war die Stimmung im Land so aufgeheizt, wie in diesem Jahr. Der Anschlag von München am Donnerstag (13. Februar 2025) sorgt dafür, dass die Debatte rund um die Asylproblematik immer hitziger, immer dramatischer wird. Doch die Dramatik, sie war auch schon vor dem Anschlag in der bayrischen Landeshauptstadt gegeben. Das musste auch ein ARD-Reporter feststellen, der für einen Film in den Duisburger Stadtteil Meiderich reiste.

Der Reporter des Y-Kollektivs wollte mit Menschen im Ruhrpott über die anstehende Wahl sprechen, erfahren, für wen sie ihr Kreuz machen. Was der ARD-Mann jedoch in einem Kiosk in Duisburg-Meiderich erlebte, schien ihn wahrlich zu schockieren.

Dabei begann alles so nett. Mit Sack und Pack war der ARD-Reporter zum Kiosk von Toto gefahren. Der war als kleines Kind in den 60er-Jahren aus der Türkei nach Deutschland eingewandert. Toto ist einer von vielen, die das Ruhrgebiet mit aufgebaut haben. Doch an diesem Tag wollen die meisten in der einstigen SPD-Hochburg Duisburg die AfD wählen.

So wie eine Frau, die sich einen Kaffee an Totos Kiosk kaufen will. Die Leute würden hängengelassen, erklärt sie. „Für mich sind das die einzigen, die zeigen, dass sich hier etwas ändern kann“, sagt sie. Eine Einstellung, die Toto durchaus nachvollziehen kann. „Die Menschen sind wütend“, so der Kioskbetreiber.

Es sind Aussagen, mit denen der ARD-Reporter scheinbar nicht gerechnet hatte. „Es ist schon krass. Ich bin seit einer Stunde hier im Laden und wir hatten jetzt vielleicht 14 Leute hier am Fenster, ich habe mit allen gesprochen. Einer meint: Kein Plan, wen ich wählen soll. Einer meint: Ich wähle gar nicht. Und alle andere, hätte ich niemals gedacht, alle anderen sagen, ich wähle auf jeden Fall die AfD. Auch weil sie sagen, das geht so nicht weiter mit den Ausländern, wir müssen abschieben. Geht hier alles den Bach runter. Und gleichzeitig stehe ich da mit Toto, der aus der Türkei kommt. Und dann sagen sie: Toto, bester Freund, guter Mann. Passt doch nicht zusammen. Krass.“

Die Doku „Scheiße, wen wähle ich“ ist in der ARD-Mediathek abrufbar.