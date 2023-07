Zuschauer müssen Abschied nehmen! Abschied von einer Sendung, die sie 27 Jahre lang begleitet hat – die ARD hat es so entschieden.

Gemeint ist das „ARD-Buffet“, das es in Zukunft nicht mehr geben soll. Doch auch beim ZDF fliegt eine Sendung aus dem Programm.

ARD-Buffet wird eingestellt – DANN ist es so weit

Seit 1998 wird das „ARD-Buffet“ live aus dem SWR-Funkhaus Baden-Baden übertragen. Von montags bis freitags wird die Sendung im Ersten von 12.15 Uhr bis 13 Uhr ausgestrahlt und das wird auch noch einige Zeit so bleiben. Doch wie aus einer Mitteilung des SWR am Freitag (30. Juni) hervorgeht, wird die Sendung ab 2025 eingestellt.

„Das Ende der täglichen Live-Sendung ist ein schmerzhafter Schritt für den SWR und für die Mitarbeitenden. In mehr als 25 Jahren hat sich das ARD-Buffet im Tagesprogramm behauptet und ist für viele Zuschauer:innen ein zuverlässiger Begleiter gewesen. Aber in der Veränderung liegt auch eine Chance. Der Schritt eröffnet uns die Möglichkeit, unsere finanziellen Mittel so umzuschichten, dass wir mit neuen, vor allem digitalen Formaten auch jüngere Zielgruppen erreichen“, so Programmdirektor Clemens Bratzler.

Zunächst soll das Format im kommenden Jahr für den Übergang um eine Stunde vorverlegt werden. Grund dafür sind neue Pläne der ARD und des ZDF mit dem „Mittagsmagazin“. Denn das TV-Format wird ab Januar 2024 auf zwei Stunden verlängert. In der Mitteilung heißt es, dass ARD und ZDF gemeinsam mit dem neuen Mittagsmagazin „dem Publikum zur Mittagszeit auch in Zukunft ein gutes und journalistisch starkes Angebot machen“ wollen.

ARD-Vorsitzende Kai Gniffke ergänzt: „Zwei Stunden ‚Mittagsmagazin‘ heißt: noch mehr Information, noch größere Schaufenster der Regionen, in denen wir noch mehr regionale Inhalte – beispielsweise zur Kultur – zur Verfügung stellen können.“

Bislang war das „Mittagsmagazin“ in der Hand vom RBB, doch es wechselt ab 2024 zum MDR. Dadurch wird das Format der ARD auch zukünftig nicht mehr aus Berlin, sondern aus Leipzig gesendet werden. Beim ZDF trifft die Ausweitung der „Mittagsmagazin“-Sendezeit unterdessen die „Drehscheibe“. Das Ländermagazin des ZDF wird es ab 2024 dann so nicht mehr geben.