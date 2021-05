ARD „Brisant“-Star Mareile Höppner: Ergreifende Worte an Jan Hahn (†47) – „Wusste kaum einer“

Am Donnerstag überschattete eine Meldung ganz Deutschland und sorgte für große Trauer: der plötzliche Tod von „Frühstücksfernsehen“-Star Jan Hahn. Der Moderator ist am Dienstag nach kurzer Krankheit im Alter von 47 Jahren überraschend gestorben.

Nicht nur seine ehemaligen Sat.1-Kollegen sind zutiefst traurig über die Todesnachricht, auch ARD „Brisant“-Star Mareile Höppner meldet sich nun öffentlich zu Wort.

Was viele nämlich nicht wussten: Die ARD-Moderatorin war eng befreundet mit Jan Hahn. Im Netz nimmt Mareile Höppner jetzt Abschied.

+++ „Frühstücksfernsehen“-Star Jan Hahn (†47) ist tot +++

ARD „Brisant“-Star Mareile Höppner: Traurige Worte an Jan Hahn (†47)

Es sind Bilder, die ans Herz gehen: Mareile Höppner eng umschlungen mit Jan Hahn auf der Straße, dann beim Rumalbern in den eigenen vier Wänden. Die „Brisant“-Moderatorin hegte offenbar eine innige Freundschaft zu dem gebürtigen Leipziger.

Das ist ARD-Star Mareile Höppner:

Sie wurde am 12. Mai 1977 in Hamburg geboren

Mareile Höppner startete ihre TV-Karriere als Reporterin in der Redaktion RTL Nord

Danach wurde sie zur Wettermoderatorin bei Guten Abend RTL

2002 moderierte sie die Sendung selbst

Von 2004 bis 2006 war sie für ProSieben tätig

Seit 2008 ist sie beim ARD-Boulevardmagazin „Brisant“ als Moderatorin tätig

Mareile Höppner hat einen Sohn

ARD-Moderatorin Mareile Höppner nimmt Abschied

Sie kann nicht glauben, dass ihr Freund verstorben ist: „Jan... Jani... Nein! Nicht du. Du warst mein Start in Berlin, mein Freund, mein erstes Date in dieser Welt, wir haben Dinge belacht und beweint, unsere Kinder wachsen sehen“, beginnt Mareile Höppner ihre emotionalen Worte. „Ich sitze hier und weine um dich in mein Handy, das wirkt so lächerlich. Wusste doch kaum einer in dieser Medienwelt, dass wir echt waren. Echte Freunde! Keine Show-Freunde. Lachen, weinen, vermissen, auch mal nicht melden.

ARD-Moderatorin Mareile Höppner. (Archivbild) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

(…) Ich kann nicht sagen, was gerade in mir los ist. Ich umarme alle, die dir alles bedeutet haben. Sie müssen jetzt so stark sein, dich kann man nicht ersetzen. Auch in meinem Leben nicht.

Ich werd dich immer lieben mein Freund. Liebster Jan, komm wieder! Bitte! Die Welt kann so fucking gemein sein.“

Unter dem Post finden sich zahlreiche weitere Kommentare diverser Promikollegen, die ihr Beileid bekunden. Darunter die beiden Ex-GZSZ-Stars Susan Sideropoulos und Sila Sahin, Nova Meierhenrich, Carolin Kebekus oder Ex-„Bachelorette“ Nadine Klein.

Jan Hahn war seit 20 Jahren im TV-Geschäft, moderierte nach elf Jahren „Frühstücksfernsehen“ zuletzt die RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“. (jhe)

Seine Kollegen bei RTL nahmen in einer Livesendung am Freitagmorgen Abschied von Jan. Diese Worte gehen unter die Haut.

Auch „Frühstücksfernsehen“-Star Matthias Killing war eng befreundet mit Jan Hahn. Die beiden hatten einiges zusammen erlebt. Was das war und wie sehr Matthias trauert, erfährst du hier >>>